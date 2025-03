Oggi ringrazio Caterina da Pistoia che mi ha mandato un classico dolce Italiano: le Zeppole di San Giuseppe. Mi scrive che non le aveva mai fatte e così ha seguito la ricetta sua una rivista e il suo risultato è stato buono soprattutto per la crema pasticcera.

La pasta Choux è un impasto leggero e delicato, di gusto neutro e si utilizza per creare dolci farciti o salati. La sua particolarità è quella di essere cotta due volte, è in forno che si asciuga e si gonfia, i bignè sono realizzati proprio con questa pasta. Nel nostro caso vengono fritte per la realizzazione delle Zeppole di san Giuseppe.

La pasta Choux una volta che l'avete fatta non può essere conservata ma consumata subito, nel nostro caso se avanzasse potete metterla in forno per creare i bignè e questi una volta cotti si possono conservare fino ad una settimana in una scatola di latta, meglio se forata, in alternativa si possono congelare e durano per circa un mese.

Zeppole di San Giuseppe

Ingredienti per la pasta choux

150 ml di acqua

50 gr di burro

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di zucchero

100 gr di farina 00

3 uova grandi

Per la crema pasticcera

500 ml di latte intero

6 tuorli d’uovo

120 gr di zucchero

40 gr di amido di mais

1 bacca di vaniglia

1 scorza di limone con buccia edibile

Per guarnire

Zucchero a velo

Amarene sciroppate

Per friggere

Olio di semi di arachide q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare la pasta choux: in un pentolino, portate a ebollizione l’acqua con il burro, il sale e lo zucchero. Quando inizia a bollire, togliete dal fuoco e versate tutta la farina, mescolando energicamente con un cucchiaio di legno fino a formare un impasto omogeneo che si stacca dalle pareti del pentolino. Lasciate intiepidire e incorporate le uova, una alla volta, facendo attenzione a non inserirne un altro finché quello precedente non è stato completamente assorbito. Quando l’impasto risulta liscio e lucido è pronto. Riempite d’impasto una sac-à-poche con bocchetta a stella da 15 mm. Su una teglia rivestita di carta da forno formate delle corone d’impasto, distanziandole perché in cottura cresceranno e si gonfieranno. Tagliate la carta da forno in corrispondenza di ogni zeppola. Preparate la crema pasticcera: scaldate il latte con la bacca incisa longitudinalmente e la scorza di limone. In una ciotola, sbattete i tuorli con lo zucchero fino a renderli spumosi, poi incorporate l’amido di mais. Rimuovete la vaniglia e la scorza di limone dal latte e versatelo poco alla volta sui tuorli, mescolando continuamente. Trasferite il composto nuovamente nel pentolino e cuocete a fuoco medio, mescolando fino a che la crema non si addensa. Lasciare raffreddare comprendo con pellicola trasparente a contatto. Friggete le zeppole in una padella con olio bollente. Quando è a temperatura immergete 1 o 2 zeppole per volta direttamente con la carta da forno. Eliminatela dopo pochi minuti, quando saranno dorate scolatele su carta assorbente e fatele raffreddare. Ora potete farcire le zeppole con la crema pasticcera usando una sac-à-poche. Spolverate con zucchero a velo e decorate con un’amarena sciroppata.

Caterina da Pistoia

