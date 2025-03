A Capraia e Limite si presenta la guida "Camminate per tutti sul Montalbano"

Il Comune di Capraia e Limite organizza una serata culturale dedicata al Montalbano, alla sua natura e alle opportunità escursionistiche che il territorio offre.

L’appuntamento è in programma per mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 21.15, alla Biblioteca comunale “Pablo Neruda” a Limite sull'Arno.

Sarà l’occasione per presentare la guida "Camminate per tutti sul Montalbano", edita da Idea Montagna nella collana Sentieri d'Autore, alla presenza degli autori Chiara Bartoli e Andrea Cuminatto.

Gli autori, introdotti dal vicesindaco Edoardo Antonini, parleranno della guida e del territorio interessato, con la proiezione di immagini delle aree toccate dalle escursioni proposte: oltre 20 le camminate suggerite all'interno del volume, tutte pensate per poter essere percorse anche dai bambini.

“L'idea che sta alla base di questa guida, infatti, è quella di incentivare anche le famiglie ad esplorare a piedi il territorio, scoprendone le bellezze naturali e le emergenze storiche, aiutando così anche i più piccoli ad apprezzarlo e a prendersene cura, sottolineano gli autori Chiara Bartoli e Andrea Cuminatto. La storia e la posizione del Montalbano lo hanno reso uno scrigno di biodiversità. In un territorio circoscritto è possibile scoprire ambienti naturalistici molto diversi fra loro. Ecco perché si rivela un luogo perfetto per fare escursioni con i bambini: è una vera e propria aula scolastica della natura”.

Chiara Bartoli è una naturalista e guida ambientale escursionistica, specializzata nell'educazione ambientale per bambini e adulti. Collabora con comuni, privati e associazioni locali e nazionali per la salvaguardia del territorio e la divulgazione scientifica.

Andrea Cuminatto è un giornalista freelance specializzato in viaggi ed escursioni. Scrive di turismo online e si occupa di valorizzazione del territorio. Nella stessa collana di questo libro, ha pubblicato anche "Escursioni sulla Montagna Pistoiese" ed "Escursioni in Appennino Pratese". È inoltre autore della guida "Transiberiana" (Polaris, 2019) e di due guide dedicate ai cammini: "La Via Medicea" (Fusta, 2021) e "Il Cammino di San Bartolomeo a piedi" (Ediciclo, 2023).

Fonte: Ufficio stampa