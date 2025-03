Abc Solettificio Manetti in trasferta a Torino: sfida contro il Don Bosco Crocetta

Prosegue in Piemonte il viaggio dell’Abc Solettificio Manetti che domani, sabato 29 marzo, alle 21, farà visita al Don Bosco Crocetta Torino per l’ottava giornata della seconda fase play-in out (arbitri Di Pilato di Paderno Dugnano, Scolaro di Carmagnola).

I ragazzi di Samuele Manetti, sulla scia di una ritrovata fiducia grazie alle vittorie casalinghe conquistate ai danni di Varese e Serravalle, sono adesso chiamati a trovare continuità lontano dal PalaBetti. Ad attenderli una delle squadre in corsa per i primi tre posti che garantiscono la salvezza diretta, reduce dalla sconfitta rimediata nell’ultimo turno in casa della Mens Sana. All’andata a Castelfiorentino i gialloblu hanno dato vita ad una delle migliori prestazioni stagionali, imponendosi per 80-53 grazie ad una prova corale fatta di solidità ed intensità per tutto l’arco dei quaranta minuti. Coralità ed intensità che dovranno rappresentare le costanti da qui in avanti

“Dopo due vittorie consecutive, quella con Torino sarà una partita fondamentale per proseguire il nostro percorso – commenta il capitano gialloblu Pietro Cantini -. Innanzitutto dovremo migliorare l’approccio in trasferta dopo le deludenti prestazioni di Genova e Gallarate, e scendere dunque in campo con un atteggiamento ben diverso. Ma ho grande fiducia nel gruppo e credo che, nonostante le assenze, sapremo compattarci per provare a centrare la vittoria”.

