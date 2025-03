Alluvione Empoli, dopo l'emergenza è tempo dei ringraziamenti ai volontari

Ora che le criticità, gestite dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa su tutto il territorio di Empoli dopo il maltempo del 14 marzo, sono risolte, anche il lavoro degli enti di soccorso e delle associazioni di volontariato che hanno prestato il loro aiuto in questi lunghi e difficili giorni è terminato.

Interventi puntuali che hanno portato alla messa in sicurezza di persone e beni nelle prime ore del maltempo, con la chiusura delle strade e il trasporto fragili in altre zone sicure. Poi continuati con l'assistenza agli alluvionati in ogni modo possibile, svuotando locali dall'acqua e dal materiale ormai da buttare. Infine, tra gli ultimi interventi in ordine di tempo, lo svuotamento del sottopasso ferroviario della ss67 a Ponte alla Stella, vicino al Centro*Empoli e il monitoraggio continuo dell'Orme e del rio dei Cappuccini come da Piano di Emergenza.

Il sindaco Alessio Mantellassi, il vice sindaco con delega alla Protezione Civile Nedo Mennuti e l'intera amministrazione comunale di Empoli ringraziano tutte le associazioni di volontariato e gli enti di soccorso che fanno parte del sistema di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa che sono intervenuti sulle emergenze di Empoli.

"Abbiamo visto la parte più bella della nostra comunità dell'Empolese Valdelsa - commenta il sindaco Mantellassi -, i volontari che si sono attivati per assistere le circa 4mila persone coinvolte direttamente in questa ondata di maltempo. Li abbiamo visti all'opera assieme alla Colonna Mobile Regionale e Nazionale, che ringrazio in egual misura, e abbiamo sentito il calore e la vicinanza verso questo evento calamitoso che ha creato tanti disagi. Il 'grazie' di Empoli va a loro e anche a tutti i cittadini che hanno dato una mano, di loro spontanea volontà, per quanto possibile e con consapevolezza, in questa emergenza".



LE ASSOCIAZIONI DELL'EMPOLESE VALDELSA

In ordine alfabetico:

ANC Fucecchio

ANC Montespertoli

ARI Empoli

CRI Certaldo

CRI EMPOLI

Misericordia di Castelfiorentino

Misericordia di Certaldo

Misericordia di Empoli

Misericordia di Montelupo Fiorentino

Pubblica Assistenza Croce d'Oro Montespertoli

Pubbliche Assistenze Empoli

Pubblica Assistenza Fucecchio

Pubblica Assistenza Montaione

Pubblica Assistenza Montelupo Fiorentino

Prociv-Arci Castelfiorentino

Prociv-Arci Certaldo

Prociv-Arci Gambassi Terme

Racchetta Montaione

Racchetta Montelupo Fiorentino

Racchetta Montespertoli

Scuola Cani Salvataggio - Sics

VAB Empoli

VAB Limite

VAB Vinci

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa