Artigianato, in Toscana botteghe aperte e laboratori

Laboratori pratici e visite in bottega. Sono le iniziative organizzate dal 31 marzo al 6 aprile da Artex per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, la manifestazione organizzata in vari paesi europei per attirare l’attenzione del grande pubblico sui mestieri d’arte e i maestri artigiani.

L’edizione 2025 è organizzata da Artex in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito delle attività del progetto Officina Creativa Lab, promosso dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana, con il supporto dell’European Crafts Alliance – Eca – e dell’Unione Europea nell’ambito del progetto Crafting the Future.

Tema di quest'anno è il legame tra l’artigianato artistico e i territori in cui nasce e si sviluppa.

Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile, in tutta la Toscana, i Maestri Artigiani terranno laboratori, organizzeranno aperture straordinarie e visite in bottega.

Alla Gema 2025 parteciperanno: a Firenze Argentiere Pagliai, il corniciaio Franco Ristori, la fashion designer Giulia Beccattini, il laboratorio di lavorazione di bronzo e ottone Il Bronzetto, Maselli Cornici, la sartoria Ombretta Maffei, l'atelier di mosaici Scarpelli, il decoratore d'interni Tommaso De Carlo a Firenze; a Grosseto il laboratorio di ceramica Montis Pescalis Ceramiche; a Livorno la Pasticceria Cristiani; a Viareggio l'artigiana della cartapesta e carrista Marzia Etna; a Seravezza il Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica; a Pietrasanta la maestra dei tappeti Orna Bachar; a Cascina la bottega orafa Il Carato di Arianna Celleno e Sandra Ugolini; a Prato l'orafo Andrea Amerighi e la ricamatrice Franca Verteramo e a modista Ilaria Creazioni Cappelli e la Scuola d'Arte Leonardo; a Pienza la bottega di forgiatura del ferro con fuoco e martello Biagiotti; a Siena la designer Ilaria Maltinti e le ceramiche Flavio Ferdinando Foderini.

Inoltre, a Firenze sabato 5 aprile sono previsti laboratori pratici gratuiti all'Officina Creativa Lab by Artex (in Via Giano della Bella 20) rivolti a ragazzi (dai 16 anni in su) e adulti, condotti da Maestri Artigiani con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni e il grande pubblico all’artigianato artistico, per comprendere meglio i valori che un oggetto fatto a mano, fatto ad arte, porta con sé. Le attività di laboratorio saranno a numero chiuso, è quindi necessaria la prenotazione (entro il 3 aprile ad artex@artex.firenze.it.

Alle 10.30 (Sala Ceramica) il Maestro Artigiano Omero Soffici terrà un laboratorio di intaglio del legno, tecnica da lui appresa presso la storica bottega fiorentina di Edoardo Fallaci. Alle 11 (Sala Masaccio) la Maestra Artigiana Ombretta Maffei, insieme alla figlia Beatrice Cardinali terranno un laboratorio di sartoria, dalla scelta di un abito per un’occasione speciale al “galateo” dei vestiti.

Alle 14.30 (Sala Ceramica) la Maestra Artigiana Roberta Masetti mostrerà la lavorazione della pelle tra tradizione, innovazione e upcycling, esplorando le qualità e le trasformazioni della pelle, sperimentando tecniche per dare nuova vita ai materiali.

Alle 15 (Sala Masaccio) la Maestra Artigiana Maria Letizia Longo terrà un laboratorio sulla creazione di un profumo naturale: i partecipanti comprenderanno come si compone un profumo a partire dalla scelta degli oli essenziali. Verranno illustrate alcune nozioni base di aromaterapia e profumoterapia e le differenze principali tra la profumeria classica e la profumeria botanica.

“Durante Gema è possibile vedere gli artigiani all'opera nelle loro botteghe, sentire le loro storie, scoprire come riescono a rendere attuale la tradizione e antiche tecniche - commenta Elisa Guidi, coordinatrice di Artex - È un'occasione unica per immergersi nel mondo dell'artigianato artistico toscano e comprendere il valore che rappresenta per il nostro territorio. Il tema di quest’anno si presta molto alla rappresentazione dell’ampia diffusione che questi saperi hanno sul territorio regionale e alla comprensione delle strettissime relazioni che legano artigianato, arte, cultura e società nei nostri borghi e nelle nostre città, valorizzando il forte radicamento territoriale che li rende unici e irripetibili".

"Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo agli eventi promossi da Artex in occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d'Arte: il programma prevede una proposta ricca e di qualità che crea occasioni di incontro e di scoperta del patrimonio storico e artigianale del nostro territorio e apre degli spazi di creatività anche per i più giovani, con laboratori in cui toccare con mano la sapienza artigiana. Ringraziamo Artex per la collaborazione e invitiamo i nostri soci e il pubblico dei più giovani ad approfittare degli appuntamenti in programma", fanno sapere da Unicoop Firenze.

"Un modo originale per scoprire i prodotti dell'artigianato toscano a partire dalla loro realizzazione - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Invitiamo tutti, cittadini e visitatori, a partecipare alle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte perché è una bella opportunità per conoscere la Toscana e le sue tradizioni!".

“Un’occasione preziosissima per far ammirare a tutti il lavoro, la creatività e la cultura del saper fare, che in luoghi come le botteghe fiorentine e toscane è possibile ammirare – dice l’assessore allo Sviluppo economico di Firenze Jacopo Vicini – il nostro grazie particolare va a chi organizza questa iniziativa, che valorizza attività che hanno nel loro dna la cultura secolare degli artigiani della nostra città, e con queste l’identità fiorentina che è sempre viva e sempre si rinnova”.

