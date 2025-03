Commando assalta portavalori sull'Aurelia: fiamme e caos nel Livornese

Fiamme e caos a San Vincenzo, come in un film. È stato assaltato un portavalori sulla Variante Aurelia all'altezza di San Vincenzo, in strada è stato un pomeriggio di panico e ansia quello di venerdì 28 marzo.

Un camion è rimasto di traverso sulla carreggiata, il portavalori è andato in fiamme. L'assalto è avvenuto in direzione sud, si parla anche di esplosioni.

Il commando ha agito verso le 18. Sul posto le forze dell'ordine e le ambulanze. Non si sa se ci sono feriti, né si riesce a quantificare il bottino.

