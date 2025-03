Capodanno pisano: gli eventi previsti nel fine settimana

Si conclude sabato 29 e domenica 30 marzo, con gli ultimi eventi previsti in città, il ricco calendario di iniziative del Capodanno Pisano, organizzato dall’assessorato alle Tradizioni e alla storia dell’identità di Pisa.

Questi gli appuntamenti in programma:

- Sabato 29 marzo alle ore 16:00, Centro storico: Corteo storico e spettacolo di musici e sbandieratori della Compagnia Balestrieri di Pisa;

- sabato 29 marzo alle ore 17:30, Centro storico: spettacolo per le vie del centro della street band Cambria Funky Style;

- sabato 29 marzo alle ore 21.15, Piazza dei Cavalieri: Intrattenimento del “Giullar Cortese”, al secolo Gianluca Foresi;

- sabato 29 marzo alle ore 21.45, Piazza dei Cavalieri: I Mercenari d’Oriente presentano lo spettacolo “Pandora”;

- sabato 29 e domenica 30 marzo alle ore 17:00, piazza La pera, Storie di Toscana - spettacolo di burattini a cura di Habanera Teatro; mentre non sarà possibile recuperare l’evento Il Capodanno della terra - Mercatino degli antichi sapori con laboratori per bambini, a cura di Slow food Pisa e colline pisane, in collaborazione con l’associazione Alma Pisarum inizialmente in programma per sabato 22 e domenica 23 marzo e rimandato causa maltempo.

