Centrodestra contro Parrini: "PD ipocrita, Meloni ha portato risultati"

Il post di Dario Parrini dimostra ancora una volta l’ipocrisia di un Partito Democratico che ha governato l’Italia per quasi 11 anni senza mai vincere davvero le elezioni. Parlano di risultati e concretezza, ma dimenticano che i governi a guida PD hanno lasciato il Paese in ginocchio, con tasse soffocanti, burocrazia paralizzante e problemi mai risolti". Dichiarano Alessandro Scipioni Capogruppo in Metrocittà insieme al Presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Gemelli ed alla responsabile locale di Vinci Manuela Mussetti.

"Il senatore Parrini critica il governo Meloni per il semplice fatto di essere stabile, come se la durata di un esecutivo non fosse un valore in un Paese abituato ai governi "a tempo" del PD, nati dai giochetti di Palazzo e non dalla volontà dei cittadini.

Giorgia Meloni ha portato anche risultati concreti:

Taglio del cuneo fiscale: milioni di lavoratori italiani hanno beneficiato di più soldi in busta paga grazie a una misura che il PD non ha mai avuto il coraggio di adottare.

Ha portato l’Italia a sedere con autorevolezza ai tavoli europei, ottenendo risultati su migranti e politiche economiche, senza più subire diktat.

Aiuti alle famiglie e al Made in Italy: mentre il PD parlava di equità, questo governo ha stanziato fondi per sostenere la natalità, le imprese e le eccellenze italiane, proteggendole dalla concorrenza sleale.

Risposta alle emergenze: a differenza delle gestioni disastrose del PD, che hanno lasciato interi territori abbandonati dopo terremoti e alluvioni, il governo Meloni ha già stanziato milioni di euro per le emergenze climatiche e continuerà a intervenire con rapidità.

Quanto alla Toscana, il senatore Parrini farebbe bene a spiegare ai suoi concittadini quali risultati ha portato in anni di politica. Il suo PD ha governato la Regione e il Paese per oltre un decennio, eppure oggi critica chi sta rimettendo in piedi l’Italia con azioni concrete, non con parole vuote".

Il governo Meloni continuerà a lavorare per il bene degli italiani, senza farsi distrarre da polemiche sterili di chi ha già dimostrato la propria incapacità di governare".

Fonte: Ufficio stampa

