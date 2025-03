Cerbaie nel mirino dei carabinieri: controlli antidroga anche in elicottero

Controlli su controlli da parte dei carabinieri a Fucecchio, nella zona delle Cerbaie, nota piazza di spaccio di stupefacenti. Gli spacciatori hanno realizzato dei bivacchi di fortuna, divenuti col tempo basi di appoggio per sottrarsi alle forze dell'ordine.

A marzo 2025 i carabinieri hanno eseguito dieci servizi usando anche gli elicotteri da Pisa. "Mediante l’impiego dell’unità aerea è stato avviato un nuovo progetto finalizzato a mappare la zona dall’alto, e consentire di comprendere quali possano essere le vie di fuga utilizzate dai pusher per sfuggire ai controlli" scrivono i militari.

Nell’ultimo mese sono state identificate 90 persone, 48 veicoli (due sanzionati per irregolarità amministrative), sono state eseguite 6 perquisizioni personali e sequestrati circa 200 grammi di hashish, abbandonati durante la fuga da un pusher di origini nordafricane in un’area boschiva vicino al padule di Fucecchio.

In occasione di questi servizi è stato rintracciato un uomo già destinatario del provvedimento di foglio di via dal Comune di Fucecchio emesso dal Questore di Firenze, il quale è stato segnalato all’autorità giudiziaria e allontanato dal comune. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria due cittadini che non osservavano le disposizioni in materia di custodia delle armi, con il conseguente sequestro di tutte le armi detenute (pistola e fucili da caccia).

