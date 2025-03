Dal 1 al 30 aprile aprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia a San Miniato

Dal 1 al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026. Possono presentare domanda i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel Comune di San Miniato nati dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2025 compresi, mentre devono fare richiesta di riconferma anche i genitori di coloro che hanno frequentato il nido nell’anno educativo precedente (dal 1 al 13 aprile).

Dal 1 al 31 maggio (fino al 1 giugno per i soli nati il 31 maggio) saranno invece aperte le iscrizioni riservate ai nati dal 30 aprile al 31 maggio (per i/le bambini/e che avranno 3 mesi al 1 settembre 2025).

Le domande di iscrizione (per nuovi iscritti e per già frequentanti) saranno disponibili online sul portale dei servizi educativi e scolastici del Comune di San Miniato, eCivis, al quale si accede tramite credenziali SPID oppure C.I.E. (Carta Identità Elettronica).