DanteDì 2025, Domenica giochi di ruolo e pittura al Museo Be.Go.

Subdoli demoni da un lato e anime e spiriti dall'altro. Giochi di ruolo per immergersi nell’affascinante atmosfera medioevale. Pitture di miniature e giochi da tavolo adatti per tutte le età. Un nutrito programma al Museo Be.Go. Domenica 30 marzo in occasione di DanteDì, una ricorrenza che cade in realtà il 25 marzo e che molti studiosi ritengono sia la data in cui il Sommo Poeta abbia iniziato il suo viaggio nell’aldilà, per poi scrivere “La Divina Commedia”.

Promossa dalla Fondazione Teatro del Popolo in collaborazione con “Sistemi Ludici” e il Comune di Castelfiorentino nell’ambito della rassegna “BeGo in gioco”, la ricorrenza prenderà il via alle ore 11.30 con la “Pittura di miniature”, dove i partecipanti dai 12 anni in poi potranno dilettarsi in un’attività altamente stimolante, coordinati dai ragazzi di “Sistemi Ludici” (costo 5 euro, prenotazione obbligatoria al 33 3302866)

A seguire (ore 15.00-19.00, ingresso gratuito) giochi da tavolo per tutte le età: un pomeriggio dedicato a tantissimi giochi in scatola a tema arte, storia e non solo. I tavoli saranno seguiti e organizzati da Sistemi Ludici, a disposizione per spiegare le indicazioni dei giochi e individuare quelli più adatti a ciascun partecipante. Ci saranno inoltre sessioni di “Giochi di ruolo Danteschi” dai 13 anni in poi (sempre con ingresso gratuito): "Il tempo della spada" con il master Lorenzo @foxludens, per immergersi nell'affascinante periodo medievale (in collaborazione con The Ludiverse) e “Dantes in Tabula”, versione dantesca del conosciutissimo "Lupus in tabula" (in collaborazione con “Sistemi Ludici)

