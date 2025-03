Dodgeball Femminile 4vs4 a Empoli in sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith

Domenica 30 marzo il Palazzetto Albano Aramini di Empoli ospiterà la sesta edizione del Torneo di Dodgeball Femminile 4vs4, un evento che unisce passione sportiva e impegno sociale, sostenendo la causa del Centro Aiuto Donna Lilith. L’iniziativa, che avrà inizio a partire dalle 10:30, è patrocinata dal Comune di Empoli e organizzata in collaborazione con Empoli Swarm Dodgeball e il Centro Sportivo Italiano di Firenze.

Il Torneo, che si svolgerà con ingresso gratuito, rappresenta una delle occasioni più attese dell’anno per le appassionate di dodgeball, ma non solo: il suo valore va ben oltre la competizione sportiva. Con una formula che prevede gare 4 contro 4, il torneo vede la partecipazione di diverse squadre femminili che si sfideranno per conquistare il trofeo, ma anche per sostenere concretamente le donne che affrontano situazioni di difficoltà e violenza.

Dal 2017 il Torneo di Dodgeball Femminile Lilith ha avuto un impatto sempre più significativo sul territorio, attirando l’attenzione su tematiche legate alla violenza di genere e al supporto alle donne vittime di abusi. Ogni edizione non solo celebra la passione per lo sport, ma diventa anche un potente strumento di sensibilizzazione e di raccolta fondi per il Centro Aiuto Donna Lilith, che da anni si impegna a offrire supporto alle donne in difficoltà.

L’evento di quest’anno segue il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto una crescente partecipazione di atlete e sostenitori. "Quest'anno non ci sono grosse novità rispetto alla scorsa edizione, visto il successo che ha avuto - ha dichiarato Alessandro Gozzi, presidente di Empoli Swarm ASD e referente per il dodgeball del CSI Toscana -. Abbiamo deciso di mantenere il format dello scorso anno con un dodgeball semplificato rispetto alla versione classica e con squadre amatoriali. Ogni squadra può avere al massimo una giocatrice professionista e saranno 11 le squadre che parteciperanno quest’anno. Come sempre, il ricavato sarà interamente devoluto al Centro Aiuto Donna Lilith".

La partecipazione di diverse squadre femminili e il coinvolgimento delle istituzioni locali testimoniano l’importanza crescente di questo evento nella comunità, un’occasione per rafforzare i legami tra sport e impegno sociale, diffondendo un messaggio di solidarietà e di supporto alle donne.

"Il Torneo Lilith è un esempio concreto di come lo sport possa diventare un mezzo di cambiamento sociale - ha commentato Eleonora Gallerini, presidente del Centro Aiuto Donna Lilith e delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino -. Ogni anno, l’entusiasmo delle giocatrici e del pubblico ci dimostra che il nostro messaggio di lotta contro la violenza e a favore dei diritti delle donne è condiviso da sempre più persone. È fondamentale che tutti scendiamo in campo, come fanno le atlete, per dire no alla violenza e costruire un futuro migliore".

"Tengo particolarmente a questo torneo - ha aggiunto Laica Dainelli, ex vice-presidente dell'Empoli Swarm e co-ideatrice della manifestazione - e sono contenta che anche quest’anno siamo riusciti a coinvolgere una sessantina di donne, pronte a mettersi in gioco e a 'prendersi a pallonate' a sostegno di altre di donne. È stato molto bello vedere il loro interesse nel partecipare agli allenamenti non solo per passare qualche serata diversa, ma anche per studiare e capire il regolamento di gioco e dare serietà e valore a questo torneo. Un grazie a tutte loro e ai giocatori dell'Empoli Swarm che si sono messi a loro disposizione in queste settimane".

L'ingresso gratuito all'evento permette a chiunque di assistere al torneo, che non è solo una giornata di competizione, ma anche un'occasione per tutti, sportivi e non, di dare il proprio contributo a una battaglia che riguarda tutte le donne.

Fonte: Ufficio Stampa