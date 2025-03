Flower Up, l’installazione di Emiliano Ponzi per il MACCA

In occasione della quinta edizione di Pensavo Peccioli, che si terrà a Peccioli dal 28 al 30 marzo, verrà installata in Piazza del Popolo Flower Up, un’opera di Emiliano Ponzi che andrà ad accrescere il patrimonio del MACCA di Peccioli, il primo esempio di Museo d'Arte Contemporanea a Cielo Aperto diffuso sul territorio.

Emiliano Ponzi – famoso per il suo stile concettuale, netto e raffinato – è uno degli illustratori italiani più apprezzati, riconosciuti e premiati al mondo. Anzi, paradossalmente, viene scoperto e apprezzato prima negli Stati Uniti che non in Italia. Grazie a un mix di fortuna e audacia, Emiliano Ponzi realizza il suo primo lavoro importante come illustratore nel 2004 per il New York Times, a cui dobbiamo la sua rivelazione. Da quel momento in poi, la sua carriera è un’escalation di riconoscimenti, premi e progetti sempre più significativi e internazionali. Dal 2019 è art director responsabile dell’immagine del festival Pensavo Peccioli per tutte le sue edizioni. Inoltre dal marzo 2023 al gennaio 2024 Palazzo Senza Tempo ha ospitato Anthologica, un’antologica “riassunta” del lavoro dell’artista, a cura di Federica Cano Correa e Stefano Cipolla, art director de L’Espresso.

Da questa lunga collaborazione è nata l’idea di ospitare a Peccioli alcune sue opere. La prima è FLOWER UP, un’installazione artistica presentata al Fuorisalone 2024 presso il Brera design district, che l’artista ha deciso di donare a Peccioli. Flower Up è composta da una grande scultura in ferro e acciaio, l’astrazione di un fiore e il suo essere in divenire. Il visual vuole rappresentare un auspicio. Quello di seminare condivisione perché il condividere è il miglior modo per sviluppare empatia. Non importa quale sia la circostanza, se ne uscirà comunque un po’ più umani. Trovarsi stupiti sotto un trionfo di colori e forme, pensate allo scopo di ritrovarsi in un sentire comune. Flower up è un invito all’azione, da un petalo a una moltitudine capace di contaminarsi a vicenda in una danza positiva.

L’opera è stata prodotta da Glo e curata da Cristiano Seganfreddo ed è un’ulteriore tappa dell’ampio progetto artistico itinerante “glo for art”, un format nato per sostenere l’arte, favorendo un processo di democratizzazione dell’esperienza artistica. Ogni opera viene poi ceduta a titolo gratuito ad un’istituzione come dono perché venga esposta e possa divulgare l’arte nelle sue molte forme. Abbiamo scelto Peccioli per il legame che ho con il territorio, con i suoi meravigliosi abitanti e con le incredibili operazioni artistiche e culturali che lo hanno reso polo di eccellenza unico in Italia. L’opera sarà parte dell’importante collezione del MACCA, il Museo di Arte Contemporanea a Cielo Aperto.

Fonte: Ufficio Stampa