Fucecchio, al via il progetto 'Itinerario della Memoria': un viaggio educativo sui luoghi dell'Eccidio del Padule

Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, prenderà il via Sabato 29 Marzo la realizzazione del progetto 'Itinerario della Memoria' ideato da Graziano Bellini con la collaborazione della professoressa Brunella Frasca, le Scuole Medie di Fucecchio ed il Comune di Fucecchio.

Si tratta di far conoscere l’Eccidio del Padule di Fucecchio del 23 Agosto 1944 agli studenti delle Terze Medie accompagnandoli direttamente sui luoghi dove questa tragedia è avvenuta.

“È un’idea che avevo da tempo, - racconta Graziano Bellini - fin da quando ho iniziato a fare eventi della Memoria nelle scuole su questo tema. Alla fine, grazie anche al sostegno della coordinatrice delle Scuole Medie, la professoressa Brunella Frasca e al supporto morale e pratico del Comune di Fucecchio (la disponibilità dei pulmini ogni sabato mattina, per esempio), questo sogno l’ho realizzato.

Con una classe alla volta facciamo tutto il giro del padule di Fucecchio fermandoci nei luoghi più significativi di quella strage, raccontando i singoli fatti dove realmente sono avvenuti. Per una mattina usciamo dai libri (che sono comunque fondamentali) ed andiamo a raccontare le vicende storiche “sulla zolla della Storia”, come mi piace definire questo modo di avvicinare i ragazzi alla Memoria. E loro sembrano apprezzare questo metodo.

Inoltre, da più di dieci anni, ho accanto a me Vittoria Tognozzi, una testimone di quell’Eccidio nel quale perse la madre e due sorelline. Appena un mese fa Vittoria ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana direttamente dalle mani del Presidente Sergio Mattarella al Quirinale per il suo costante impegno di portare la propria dolorosa testimonianza alle nuove generazioni per metterli in guardia sulla tragicità di ogni guerra. E tutto questo lo fa con la passione di una ragazza di 87 anni che è sempre coinvolgente ed emozionante”.

Fonte: Ufficio stampa

