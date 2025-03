Il Generale Falferi saluta il Comando Provinciale di Pisa prima del trasferimento a Roma

Questa mattina, il Comandante della Legione Carabinieri 'Toscana', Generale Lorenzo Falferi, ha visitato la Caserma 'Alfredo Sandulli Mercuro' di Pisa per salutare il personale in vista del suo prossimo trasferimento a Roma. Il Generale, che ha guidato la Legione 'Toscana' dal 26 luglio 2023, è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Mauro Izzo, e da altri ufficiali del Comando Provinciale, insieme a una rappresentanza dei Comandanti di Stazione. Presenti anche militari in servizio e in congedo, nonché membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante l’incontro, il Generale Falferi ha lodato l’impegno quotidiano dei Carabinieri di Pisa per garantire la sicurezza della comunità locale. Ha sottolineato l'importanza di essere sempre presenti sul territorio e vicini ai cittadini, evidenziando la necessità di rispondere prontamente alle crescenti richieste di sicurezza della popolazione.

La visita è stata un momento di saluto e ringraziamento per il lavoro svolto dai Carabinieri di Pisa sotto la sua guida, evidenziando il forte legame con la comunità e l’impegno per garantire sicurezza e supporto alla provincia.

