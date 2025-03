Il calcio a sostegno della ricerca in memoria del bomber fucecchiese Luciano Cinelli

Sport e solidarietà per un obiettivo ancora più grande: la ricerca scientifica. Sarà una giornata ricca di emozioni quella che sabato 12 aprile vedrà protagonista il calcio fucecchiese in memoria del bomber Luciano Cinelli. Il neonato Comitato "Con le Donne per la Vita" di Fucecchio, promotore dell’evento, con il patrocinio del Comune di Fucecchio e in collaborazione con la Fondazione Montanelli Bassi e la Pro Loco Fucecchio, ha deciso di devolvere il ricavato della giornata all'Associazione Senologica Internazionale di Pisa.

Pronti a scendere in campo per la ricerca i grandi protagonisti di ieri e di oggi. La giornata inizierà alle ore 10 al teatro Pacini con un incontro sul tema "Calcio: una passione tra passato, presente e futuro", al quale interverranno la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, gli ex calcatori Moreno Roggi e Riccardo Cenci, l’allenatore Massimiliano Alvini e il responsabile tecnico della Scuola Calcio Fucecchio Filippo Sgherri. A seguire, un momento per ricordare la storia calcistica di Vincenzo Pascucci attraverso le parole dei suoi compagni e dei suoi allievi, durante il quale si terrà la premiazione di due calciatori fucecchiesi.

La giornata proseguirà con il pranzo presso la sede della contrada Sant’Andrea (prenotazioni entro il 10 aprile ai numeri 338 8733699 / 333 1225162) e, nel pomeriggio, con la visita guidata alla Fondazione Montanelli Bassi.

“Una bellissima iniziativa – commenta la sindaca Emma Donnini –, e Fucecchio ancora una volta in prima linea per sostenere la ricerca, come dimostra la costituzione di una fondazione nata proprio con questo scopo. Il fatto che famiglie toccate da questo profondo dolore abbiano trovato la forza per divenire testimoni attraverso raccolte fondi che uniscono sport e ricerca, è un messaggio bellissimo e importante che siamo felici di poter veicolare”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa