Interruzione idrica programmata nel comune di Santa Maria a Monte

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, dalle ore 9 alle 16 di martedì 1° aprile, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Lungomonte, in tutta la località Montecalvoli Basso (comprese le utenze nei pressi del ponte del Canale Usciana) e in via Provinciale Francesca. Contestualmente potranno verificarsi forti abbassamenti della pressione in zona Ponticelli, a San Donato e a Cinque Case. Montecalvoli Alto rimarrà invece escluso dal disservizio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, verrà predisposto un servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante 4 autobotti così dislocate: una in via I Maggio (di fronte alle scuole); una in piazza della Repubblica (nei pressi del campo sportivo), una a Ponticelli (nei pressi della scuola elementare in via Usciana) e una in via San Donato (nei pressi della scuola).

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 2 aprile, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa

Notizie correlate