"Lavoro e Cittadinanza: un voto per cambiare l’Italia": incontro di Sinistra Italiana e Empoli

L'8 e il 9 giugno 2025 le cittadine e i cittadini italiani potranno esprimersi su cinque quesiti referendari riguardanti temi di lavoro e cittadinanza. Il Circolo Sinistra Italiana "Mori-Salvadori" di Empoli organizza l’evento pubblico "Lavoro e Cittadinanza: un voto per cambiare l’Italia", un incontro di approfondimento e di dibattito sulle tematiche oggetto di voto: cinque sì per cinque referendum abrogativi sui temi del Lavoro, della Precarietà, della Sicurezza, dei Licenziamenti e sul Diritto di Cittadinanza per le persone straniere.

L’appuntamento è per questo venerdì 4 aprile alle ore 18:00 presso la Saletta Arancione del Palazzo delle Esposizioni di Empoli. All’iniziativa parteciperanno rappresentanti istituzionali e della società civile. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e dell’Assessora alla Scuola e Infanzia, Maria Grazia Pasqualetti, interverranno:

Davide Carpentieri, Segretario del Circolo Sinistra Italiana “Mori-Salvadori” di Empoli

Rossano Rossi, Segretario Generale CGIL Toscana

Gianluca Lacoppola, Coordinatore CGIL Empolese Valdelsa

Daniela Consoli, ASGI

Benedicta Djumpah, Italiani Senza Cittadinanza

Aubrey Castillo, Studentessa

Amedeo Cantini, Giovani Democratici Empoli

Andrea Mayer, Oxfam Italia

Maurizio Cei, Mediterraneo siamo noi

Roberto Franchini, ANPI Empoli

Amalia Chiovaro, Mediterranea Empoli Valdelsa

Le conclusioni saranno affidate a Diana Kapo, Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana. Il dibattito sarà coordinato da Senka Majda (Consigliera Alleanza Verdi e Sinistra al Quartiere 3 del Comune di Firenze) e Marco Dicuio (Consigliere Alleanza Verdi e Sinistra al Comune di Empoli).

Come Alleanza Verdi e Sinistra Empoli abbiamo da poco presentato, insieme agli altri gruppi di maggioranza, una mozione per impegnare Sindaco e Giunta alla massima promozione della partecipazione al voto per questo referendum. Una mozione per favorire la partecipazione democratica, per sottolineare l’importanza di garantire la massima diffusione delle informazioni relative al contenuto dei quesiti referendari attraverso anche i canali istituzionali del Comune di Empoli. Il tutto collaborando con associazioni e istituzioni locali per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della partecipazione al voto.

Venerdì sarà l’occasione per discutere insieme dell’importanza di questi cinque sì, per il futuro della nostra democrazia.

Circolo Sinistra Italiana "Mori - Salvadori"

