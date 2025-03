Lettera di denuncia su Sollicciano, Magistratura Democratica scrive a Giani che risponde

La Regione ha presente la situazione che vivono i detenuti nella Casa Circondariale di Sollicciano e muoverà i passi di sua competenza per cercare di migliorarla. Questa in sintesi la replica del presidente Eugenio Giani alla lettera di denuncia ricevuta da Magistratura Democratica e dall’associazione Antigone dopo la visita al carcere stesso. La missiva è indirizzata anche al Capo del DAP e al sindaco di Firenze.

“Conosco le condizioni della struttura – ha detto il presidente Giani – e la situazione drammatica dei detenuti e del personale che ci lavora. Ho da tempo avviato contatti con il Ministro Nordio per affrontarla ma ancora non ho ricevuto risposte. Come ho già spiegato in altre circostanze, la Regione non ha competenze dirette sul sistema penitenziario, ma farà tutto quanto è possibile per far sì che Sollicciano possa essere una struttura carceraria capace di assolvere alle funzioni secondo i modi degni di un paese civile”.

Fonte: Toscana Notizie

Notizie correlate