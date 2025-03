Monteluponelcuore propone modifica alla TARIC per adeguarsi alle nuove realtà sociali

Il tema delle tariffe dei rifiuti continua a suscitare dibattito nelle amministrazioni locali, con particolare attenzione alle modifiche che possano rispecchiare le nuove realtà sociali ed economiche. A Montelupo, una proposta recentemente depositata in consiglio comunale dal gruppo di centrodestra, capeggiato dalla capogruppo Maddalena Pilastri, cerca di rispondere proprio a queste esigenze, introducendo una modifica al regolamento della tariffa corrispettiva dei rifiuti.

Nella giornata di ieri, il gruppo di Monteluponelcuore, rappresentato dalla capogruppo Pilastri, ha depositato in consiglio comunale una mozione riguardante la modifica del regolamento per la cosiddetta TARIC.

"Con questa modifica - illustra Pilastri - chiediamo che nelle casistiche che escludono determinati residenti nel nucleo familiare, dato che contribuiscono in maniera significativa al calcolo del tributo, venga inserito anche il caso dei concittadini che svolgono attività di studio e/o lavoro fuori dalla provincia, per periodi che vanno da mesi a, talvolta, anni, pur mantenendo la residenza nel comune di origine".

Una modifica che appare particolarmente opportuna, considerando l'evoluzione di una società in continuo cambiamento. Se approvata, si andrebbe ad aggiungere alle altre casistiche già previste, come gli anziani collocati in casa di riposo, i soggetti che svolgono attività di studio o lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi all'anno, e coloro che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura, assistenziali o in comunità per un periodo superiore ai sei mesi annuali.

Fonte: Monteluponelcuore - Centrodestra per Montelupo - Ufficio stampa

