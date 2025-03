Mostra del libro, festa di comunità all’insegna della lettura alla primaria di Greve in Chianti

La mostra del libro delle scuole di Greve in Chianti prosegue il suo tour nel segno della cultura del libro con la mostra mercato organizzata dalla scuola primaria “Domenico Giuliotti" presso la scuola secondaria di primo grado "Giovanni da Verrazzano". Dopo Strada in Chianti tocca alle scuole di Greve in Chianti ritrovarsi con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la lettura come strumento di apprendimento, crescita educativa e culturale rivolta sia agli studenti e alle studentesse che alle loro famiglie. È infatti aperta al pubblico, anche questo pomeriggio dalle ore 16.45 alle ore 18.45, la manifestazione che da martedì 25 marzo ha proposto letture a lume di candela, attività laboratoriali, favole al telefono e performance musicali.

Una festa di comunità che si rinnova ogni anno intorno ai valori collettivi della lettura e della scrittura che partono dalla scuola e si diffondono in tutto il territorio. Sono state proposte le attività “Instant book” condotte dalle docenti Elena Biagini ed Eleonora Nava, delle letture coordinate dalle professoresse Antonella Storri e Cristina Turchi e dei racconti in chiave teatrale con la partecipazione degli allievi e delle allieve della scuola di teatro “La Tarumba” gestita da Viviana Ferruzzi. Anche la musica, come linguaggio espressivo universale, è protagonista della manifestazione con un laboratorio a cura della scuola di Musica con la docente Laura Gallenga. In classe le ragazze e i ragazzi sono stati coinvolti nel progetto “Divertiamoci con i Pianilibri” a cura di Daniela Bindi e Anna Caini.

“Un’occasione importante che mostra le tante potenzialità del mondo scuola e della sua capacità di aprirsi al territorio, l’iniziativa invita gli allievi e le allieve a trascorrere un momento speciale con le loro famiglie – dichiara l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano – a sfogliare, leggere, scovare il libro giusto, un’espressione di cultura condivisa e partecipata che nasce dallo spirito corale e creativo che anima le e i docenti ai quali rivolgo il mio ringraziamento”.

Fonte: Ufficio Stampa

