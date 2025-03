Nidi d'infanzia e Centro Zerosei a Empoli, dal 1 aprile 2025 via alle iscrizioni

Per le famiglie che hanno necessità di un supporto per l’iscrizione possono rivolgersi ai “Punto digitale facile” (sede e orari di apertura: link al volantino Contatti 0571-82403 / 3348343218 mail: pdf@web.ilpiccoloprincipe.coop ).

A partire da martedì 1 aprile 2025 si apriranno le iscrizioni per l'anno educativo 2025/26 ai nidi d’infanzia comunali "La casa dei canguri" (Via Garigliano n.17/19 - Serravalle), "Melograno" (sede provvisoria via Leopardi), "Piccolo Mondo" (Via Val Gardena snc), "Stacciaburatta" (Via Righi n.42 – Loc. Ponzano), “Trovamici” (Largo della Resistenza n.2) e al "Centro Zerosei” (Via Cherubini n.40). La domanda di iscrizione ai servizi educativi del Comune di Empoli potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): al seguente link: http://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze

Per poter presentare la domanda di iscrizione, è necessario avere la residenza nel comune di Empoli e che bambine e bambini iscritti siano nati nei seguenti periodi: 1 gennaio 2023-31dicembre 2023 - fascia di età Grandi, 1 gennaio 2024-30 settembre 2024 - fascia di età Medi e infine 1 ottobre 2024–31 maggio 2025 - fascia di età Piccoli. Sono requisiti per l'ammissione l'adempimento degli obblighi vaccinali e la regolarità dei pagamenti nei confronti dei servizi educativi e scolastici dell’amministrazione comunale. Prima di procedere alla compilazione della domanda è consigliato consultare le “Norme per l'iscrizione, per la frequenza e la contribuzione a carico delle famiglie utenti dei nidi d'infanzia comunali”, dove sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-albo- pretorio/Norme-per-l-iscrizione-la-frequenza-e-la-contribuzione-ai-nidi-d-infanzia-centro- zerosei

Per presentare la domanda sono previste tempistiche specifiche in base al periodo di nascita dei bambini: dal giorno 1 aprile fino al 30 aprile 2025 saranno aperte le iscrizioni per i bambini nati entro il 30 aprile 2025, mentre dal giorno 1 maggio al 31 maggio 2025 esclusivamente per i bambini nati dal 1 al 31 maggio.

OPEN DAY - Sarà possibile visitare i servizi nelle giornate di open day in programma per

lunedì 31 marzo dalle 17.30 alle 19.00, sabato 5 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 o lunedì

14 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Sono inoltre disponibili sul sito alla sezione dedicata

ai servizi educativi sul sito web comune.empoli.fi.it i 'virtual tour'.