Grave operaio caduto dal tetto di un capannone a Santa Maria a Monte

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 28 marzo a Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte. Un operaio è caduto da un'altezza di diversi metri mentre era impegnato nell'installazione di pannelli solari sul tetto di un capannone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in codice rosso, di massima gravità, all'ospedale di Cisanello.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'uomo stesse lavorando in quota quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Medicina del lavoro dell’Asl.

