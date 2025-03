Non c'è più religione, almeno a scuola: i dati che riguardano l'Empolese Valdelsa

Non c'è più religione. O meglio, nessuno fa più l'ora di religione. Nella provincia di Firenze quattro ragazzi o ragazze su dieci, il 39,79%, hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. È il dato più alto d'Italia se si considerano le province. A livello di città Firenze domina, una persona su due non fa religione: 51,51%. La Toscana ha il 29,01% di studenti o studentesse che non partecipano all'ora di religione, è la terza in tutta la penisola dopo Valle d'Aosta e Emilia Romagna. I dati arrivano dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) e sono relativi all'anno scolastico 2023-24.

E nell'Empolese Valdelsa com'è la situazione? Andiamola a vedere scandagliando comune per comune, scuola per scuola, facendo affidamento proprio ai numeri che Uaar mette a disposizione in un documento pubblicato sul sito ufficiale. Vale la pena considerare che la media italiana di persone che non partecipano all'Irc è 16,6%.

A Fucecchio si hanno le due realtà con le percentuali più alte dell'Empolese Valdelsa, entrambe afferiscono al Checchi. L'istituto professionale produzioni industriali ed artigianali è al 68,55%, quasi sette persone su dieci. Al 59,89% ecco invece l'istituto tecnico economico. Rimanendo sulle scuole superiori è molto più basso il dato dello scientifico, 21,57%. Nelle scuole elementari fucecchiesi 'primeggia' la Carducci nel capoluogo col 31,52% di alunni o alunne che non fanno religione, poi troviamo la Fucini di San Pierino a 9,35%, la I Maggio di Galleno a 8,77%, la Pascoli del capoluogo a 8,62% e la Bardzky di Ponte a Cappiano con 7,14%. Alle medie Montanelli-Petrarca invece la percentuale è del 27,63%. Per quanto concerne le scuole per l'infanzia nel comune di Fucecchio, Il Paese dei Balocchi è al 33,33%, Il Girotondo al 32,65%, Il Pesciolino Arcobaleno 27.94%, Il Grillo Parlante 20,39%, C'era una volta 15,38%, La Casetta Nel Bosco 7,69%.

A Empoli quasi una persona su due non fa religione al Fermi-Da Vinci, istituto professionale, e alla primaria Da Vinci del capoluogo: rispettivamente 52,61% e 50,50%. Restando sulle superiori, questi sono i dati: 46,20% di studenti o studentesse che non frequentano l'ora di religione all'istituto tecnico Brunelleschi, 43,77% al Ferraris, 39,63% al Fermi, 39,59% all'artistico Virgilio, 36,62% al Pontormo-Scienze umane, 32,43% all'Ipia Ferraris-Brunelleschi, 31,59% allo scientifico Pontormo e 31,03% al classico Virgilio. Scendendo alle medie le Busoni hanno una percentuale del 35,17%, le Vanghetti del 24,96%. E le elementari? Il dato più alto è alle Da Vinci nel capoluogo, lo si è visto, e seguono le Carducci a Naiana col 30,77%, troviamo poi le Colombo a Ponzano al 30%, le Galilei al 26,72%, le Carrucci a Pontorme al 24,43%, Michelangelo al 23%, le Don Bosco a Ponte a Elsa al 22,99%, l'istituto Ponte a Elsa 2 al 19,18%, le Pascoli a Corniola al 18,18%, Serravalle a 16,22%, Baccio da Montelupo al 15,6%, le Rovini alle Cascine al 14,91% le Busoni a Pozzale al 13,27% e le Alighieri al 12.12%. Nelle scuole dell'infanzia primeggia la Collodi a 35,29%, poi Pianezzoli 31,82%, Peter Pan 28,42%, Pascoli 20,66%, Cortenuova 18,6%, Piero della Francesca 17,19%, Ponzano 16,82%, Valgardena 13,24%, Rodari 12,16%, Serravalle 11,11% e Pagnana 9,68%.

Spostiamoci a Castelfiorentino dove in testa alla classifica delle scuole col maggior tasso di 'spopolamento' dell'ora di religione troviamo una scuola dell'infanzia, quella in Via Leonardo Da Vinci, con 42,50%. L'Enriques, diviso in più branche, segue al 40,44% e anche al 38,64%; l'istituto tecnico è al 31%, mentre l'agrario sempre dell'Enriques è a 23,77%, col liceo a 18,06%. La scuola media Bacci-Ridolfi segna un 26,89% di 'no' all'insegnamento della religione cattolica. Per le primarie la Santa Verdiana-Tilli è al 29,29%, quella di viale Roosevelt a 18,92% e quella di viale Di Vittorio a 14,93%. Oltre all'asilo succitato, tra le scuole per l'infanzia ecco quella di via Don Minzoni a 37,23% e quella di via De Gasperi a 28,12%.

A Capraia e Limite le medie sono quelle col dato più alto, 27,19%. La primaria Marconi di Limite è a 13,74%, la Corti di Capraia a 11,11%. Chiudono le due scuole per l'infanzia: 14% a Capraia, 11,54% a Limite.

Andiamo per gradi a Cerreto Guidi e pariamo dalle scuole dell'infanzia. A Stabbia si 'astiene' il 26,19% di studenti e studentesse, a San Zio il 18,6%, a Lazzeretto alle Rodari il 10% e infine a Bassa il 4,23%, uno dei dati più bassi dell'Empolese Valdelsa. Alle elementari i fati sono sopra la media nazionale a Stabbia alle Collodi (28,74%) e a Lazzeretto alle Da Vinci (24,14%) mentre sono più bassi nel capoluogo (14,12%) e a Bassa-Gavena (11,11%). Chiudono le medie col 25,37%.

I numeri dell'Uaar per Certaldo mettono al primo posto la scuola dell'infanzia Ciari col 24,16% (l'altro asilo, lo Sturiale, è a 17,48%). Tra le primarie ecco la Masih a 21,24%, la Pascoli a Fiano col 16.67% e la Carducci a 13,62%. Le Boccaccio, scuole secondarie di primo grado, sono a 17,86%.

A Gambassi Terme il Becuccio Bicchieraio, scuola dell'infanzia, ha una percentuale del 35,71%. Non fa religione il 10,6% della primaria Livi, così come il 9,82% delle medie Gonnelli.

A Montaione non partecipa all'ora di insegnamento della religione cattolica il 22,32% di studenti e studentesse della primaria Birago, così come il 20,39% alle medie. Il dato per la scuola dell'infanzia Gemma Cecchi è del 37,29%.

A Montelupo Fiorentino la situazione è quasi nella media. Si parte dalla scuola dell'infanzia: 19,50% alla Rodari e 11,11% a Torre. Le elementari Baccio da Montelupo fanno registrare un 15,13% e un 12,62% nelle due sedi; le Margherita Hack sono a 14,67%. Sempre le Baccio da Montelupo, ma stavolta le medie, segnano un 25,57%.

A Montespertoli, scrivono dall'Uaar, ci sono anomalie nella rendicontazione delle due scuole dell'infanzia Milani e Rodari, rispettivamente 20% e 28,57% quindi il dato rimane sub iudice. Per le primarie, la Rita Levi Montalcini è al 25% e la Machiavelli a 19,05%. Le medie Fucini segnano 28,52%.

Chiudiamo la panoramica sull'Empolese Valdelsa con Vinci. La scuola col tasso più alto è a Spicchio, l'asilo Arcobaleno, con 31,91%. 15,96% e 15,71% sono le percentuali rispettivamente per La Barca a Vela a Sovigliana e l'asilo Staccia Buratta. Le elementari Sibilla Aleramo segnano un 18,93%, le Galilei nel capoluogo 11,94%. Le secondarie di primo grado infine dicono che il 16,39% di ragazzi e ragazze non fa religione.

