Pasqua a Serravalle: quattro giorni di musica, ‘connessioni’, storytelling e disco del passato

La stagione al parco di Serravalle sta per cominciare con il fine settimana dedicato al food con i truck più famosi nel panorama toscano, italiano e non solo, che accompagneranno buongustai e appassionati del ‘genere’ in un viaggio tra tradizione e sapori ‘lontani’. Non manca molto: tenetevi liberi da giovedì 10 a domenica 13 aprile 2025, a partire dalle 17. Sabato e domenica gli stand saranno aperti anche a pranzo. L’ingresso è libero. Ovviamente al parco di Serravalle di Empoli.

Terminato il fine settimana del ‘food’, i truck lasceranno la natura mozzafiato del ‘parco’ alla prima ‘Festa di Pasqua’. Quattro giorni di musica, ‘connessioni’, storytelling musicali, il ritmo in pista di una disco che ha fatto la storia e molto altro.

Gli interpreti saranno loro: nell’ordine, venerdì 18 aprile, Connessioni Sonore; sabato 19 aprile, concerto di Federico Poggipollini and the Crumars con apertura di Andrea Brunini e Centherbe; domenica 20 aprile, Luca T Dj per un viaggio ‘Afrogold’ e per chiudere in bellezza, la pasquetta, lunedì 21 aprile, porterà un grande ritorno, Cecco e Cipo.

Ad aprire la festa a suon di concerti di Pasqua, le “Connessioni Sonore”: un mix di talenti, generi e stili da non perdere. Una giornata pensata per offrire agli artisti emergenti, musicisti e appassionati opportunità concrete di crescita, confronto e visibilità. La giornata sarà suddivisa in diversi momenti chiave, pensati per fornire ai partecipanti strumenti utili a sviluppare il proprio progetto musicale, mettersi in gioco e connettersi con figure professionali del settore.

Dalle 14 alle 19 Consulenze One-To-One, uno spazio di confronto fra artisti e figure professionali del settore musicale per consigli personalizzati e pratici; dalle 15 alle 17, talk tematici, ovvero tre momenti formativi pensati per offrire spunti utili agli artisti emergenti, con focus su temi chiave del settore musicale. Dalle 16 alle 18, Open Mic: sali sul palco e fai ascoltare la tua musica e poi la giornata delle ‘connessioni’ chiuderà con il concerto live, alle 18.

Saliranno sul palco: Migliorini, cantautore indie-rock/blues con testi introspettivi e uno stile energico; Nelea, cantautrice fiorentina che fonde atmosfere intime e profonde con influenze da De André a Lana Del Rey; Grooviera, band pop, funky e latin con testi generazionali e un sound fresco ed energico; Cody, cantautore pop/rap che racconta temi profondi con una voce graffiante e testi intensi; HSO, band pop-punk fresca e coinvolgente, rappresentante della GenZ con energia esplosiva; Céline, cantautrice e polistrumentista con uno stile intimo e delicato. Le sue canzoni, caratterizzate da una voce candida e suadente, trasmettono leggerezza e tranquillità.

Nel fine settimana a partire da sabato 19 aprile il programma imperdibile della festa vedrà: la Lookmyart.event e Grind House Castelnuovo di Garfagnana presenteranno il nuovo show di Federico Poggipollini (noto chitarrista di Luciano Ligabue), accompagnato dal trio The Crumars, con Ivano Zanotti alla batteria e Alberto Linari alle tastiere.

Un’esperienza musicale che racchiuderà tutta la sua passione per la musica. Insieme, costruiranno un sound che spazierà tra rock e blues, un mix che rappresenta pienamente l'essenza del progetto. Scalderanno il palco, Andrea Brunini e Centherbe.

Il repertorio proporrà una selezione delle canzoni più significative di Poggipollini tratte dai suoi album precedenti, ma non mancheranno alcune cover.

"Non le propongo per accontentare il pubblico, ma per esaltare il sound, per cercare di arricchirlo e dargli nuova vita - racconta Poggipollini -. Queste canzoni, a mio parere, si integrano perfettamente con i miei ultimi lavori: NERO e Canzoni rubate. Questo tour sarà per me una possibilità per condividere con il pubblico non solo la mia musica, ma anche il mio percorso. Sarà un viaggio che affonda le radici nella mia storia musicale, ma che guarda al futuro con occhi nuovi. Insieme ai Crumars, cercherò di offrire un’esperienza che vada oltre la semplice esecuzione di brani: voglio che ogni concerto sia un momento di vera connessione, di

Domenica 20 aprile, la scena sarà tutta per lui: un tuffo nel ritmo di una disco dal sound intramontabile che ha scritto la storia. Luca T, toscano, di Montevarchi, professionista che ama la musica e il suo lavoro da ormai 40 lunghi anni, muove i primi passi nell’ambito musicale nel 1985 partecipando ad un contest per dj in una nota discoteca della zona, proponendo musica Afro, al tempo un genere musicale molto seguito al nord ed in riviera romagnola.

Ma il lungo viaggio nel mondo delle discoteche inizia dopo il servizio militare, nel 1988 è il Resident della discoteca Le Rotonde, e dal 1990 inizia ad organizzare eventi e locali tra i più noti Le Regine, Jet Set, Samantha, Dhea Tribù, Nirvana e molti altri. Sempre nei primi anni novanta inizia ad uscire anche dalla Toscana partecipando ai grandi AFRORADUNI non solo in Italia ma anche all’estero, come L’Afro Festival di Ferrara e L’Afro Meeting di Innsbruck.

Sono veramente tante le discoteche italiane dove è stato ospite e che lo rappresentano: Melody Mecca, Cotton Club, Le Cupole, Baia Imperiale, Jamaè, Stargate, Afro Dylan, Tam Tam, Afrostation e tante altre. Ad oggi è sempre il dj afro toscano più attivo con serate dedicate alla musica storica ma non solo, come sempre innovativo e alla ricerca di nuove sonorità da proporre.

Arriviamo a pasquetta con un gran bel ritorno: lunedì 21 aprile, dalle 18 ci saranno loro, Cecco e Cipo, alias Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, entrambi di Vinci, classe ’92, muovono i primi passi nella scena musicale da giovanissimi nei circoli ARCI. Quattro album all’attivo e numerosi concerti in tutta la penisola, conquistano l’attenzione della stampa e del grande pubblico grazie a una cliccatissima audizione a X Factor 8, che conta oggi oltre 6milioni di visualizzazioni su YouTube. La loro peculiarità è l’arte del racconto, un gusto per lo storytelling cantato con ironia e irriverenza, tratti tipici di questo duo che, anche ad anni di distanza dall’esperienza televisiva di X Factor, continua ad affascinare un’ampia fanbase. Sarà una ‘pasquetta’ davvero speciale!

Per informazioni i contatti sono: associazionejumplive@gmail.com Roberto 331 9749060 Luca 334 8092835.

L’evento è stato promosso dall’associazione Jump Live, in collaborazione con cooperativa sociale Sintesi Minerva, associoziane culturale Sète ed è patrocinato dal Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa