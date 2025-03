Pistoia, cade e batte la testa: bimbo di sette anni in codice giallo, non è grave

Attimi di paura questa mattina in una scuola di Pistoia, dove un bambino di sette anni è rimasto ferito dopo una caduta. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8:30, nella scuola di via Ernesto Rossi. Soccorso immediatamente, il bambino è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolare preoccupazione.

