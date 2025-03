Radio Lady piange Anna Maria Signorini, madre della storica speaker Serena Franceschin

Se ne è andata oggi, in punta di piedi, così come ha sempre vissuto, dopo una breve ma inesorabile malattia, Anna Maria Signorini, 78 anni, la madre della "nostra" Serena Franceschin che per oltre 20 anni è stata voce di tanti programmi su Radio Lady. Residente a Fornacette di Calcinaia, Anna Maria aveva vissuto per tanti anni a Cascina, con il marito Sergio (conosciuto come "Piedone"), per anni autotrasportatore e ora custode al campo sportivo di Fornacette. Con loro le figlie Barbara e, appunto, Serena. Figlie che negli anni le avevano dato la gioia di avere due nipoti dei quali prendersi cura, Lorenzo, oggi diciottenne e Thomas, che di anni ne ha 26.

"Voglio ricordare nostra madre come la persona dolce e al tempo stesso il perno della nostra famiglia - ricorda Serena - aveva scelto lei di occuparsi di noi figlie, perché nostro padre per lavoro era sempre fuori. E' stata una donna e una madre di altri tempi, dedita a prendersi cura dei suoi cari, una donna dolce e attenta, ci mancherà"

A Serena e a tutti i familiari anche le condoglianze di tutto lo staff di Radio Lady e della redazione di Gonews.it