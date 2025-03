Rubano abbigliamento e attrezzature da impianto sportivo a Grassina

Il 27 marzo, i Carabinieri di Bagno a Ripoli hanno arrestato due uomini, un albanese del 1992 e un romeno del 1986, per furto aggravato in concorso all’interno dell’impianto sportivo A. Pazzagli di Grassina.

Durante un controllo all’alba, i militari hanno notato i due sospetti uscire da un cantiere con sacchi neri e caricarli su un’auto. Fermati per un controllo, sono stati trovati in possesso di abbigliamento e attrezzature sportive dell’ASD Grassina, generi alimentari e circa 200 euro in contanti.

Un sopralluogo ha confermato il forzamento del cancello e della porta del bar/ristorante dell’impianto. Su disposizione della Procura di Firenze, i due sono stati portati nelle camere di sicurezza di Santa Maria Novella, in attesa del processo per direttissima.

