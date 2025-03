San Miniato: 2,4 milioni di euro di crediti inesigibili nel bilancio comunale, Lega accusa: "A pagare saranno solo i cittadini"

In questi giorni si è conclusa l'attività di verifica dei crediti del Comune di San Miniato nei confronti di terzi, al fine di determinarne la concreta esigibilità. Dalla verifica è emerso che crediti per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro sono stati dichiarati inesegibili e quindi rimossi dai registri contabili e dal bilancio del Comune, con effetti sul risultato economico e sulle risorse disponibili per affrontare i problemi locali.

"Ciò che sorprende in questa vicenda - afferma la Lega sezione San Miniato - è che le entrate dichiarate inesigibili provengono per il 70% dalle tasse non pagate sulle seconde case e ville, e per il 30% dalle tasse non pagate per il servizio di nettezza urbana. È difficile capire come sia stato possibile che il Comune abbia 'perso' tasse (principalmente IMU) su seconde case e ville per un totale di 1,7 milioni di euro".

"Questo mancato incasso - prosegue la Lega - andrà a gravare su tutti i cittadini di San Miniato, compresi quelli che non possiedono nemmeno la prima casa. Inoltre, è necessario riflettere se sia giusto che i 700 mila euro di mancati incassi per la tassa sui rifiuti ricadano solo sul Comune e quindi su tutti i cittadini, senza alcun onere per il gestore del servizio, che detiene una posizione di monopolio e non corre rischi imprenditoriali".

"Da questa vicenda - conclude la Lega - il Comune ne esce nuovamente con le ossa rotte, ma, come sempre, alla fine a pagare saranno solo i cittadini".

