Santa Maria a Monte, rientra la sosta a pagamento nel centro storico. Confcommercio: “Misura importante per le attività”

Da martedì 1 aprile rientrerà in vigore la sosta a pagamento in Piazza della Vittoria e via San Michele a Santa Maria a Monte. Ad annunciarlo è il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli: “Ringraziamo la sindaca Del Grande per la disponibilità dimostrata e per essersi attivata tempestivamente. Le attività commerciali del borgo chiedevano a gran voce un intervento che permettesse un maggiore turn over delle auto in sosta e riteniamo che la misura sia veramente importante per favorire quel ricambio di clientela fondamentale per la frequentazione di attività, locali e negozi”.

“Auspichiamo che la novità introdotta per la sosta possa consentire una più funzionale fruibilità del borgo e al tempo stesso una maggiore rotazione dei veicoli. In un contesto come quello di Santa Maria a Monte il turn over della clientela rappresenta un elemento fondamentale per attività commerciali e pubblici esercizi, in modo da garantire la maggiore frequentazione di attività e pubblici esercizi del centro storico".

"Stiamo parlando di realtà che proprio grazie alla loro presenza contribuiscono alla valorizzazione e al decoro del borgo e alle quali devono essere garantite le migliori condizioni possibili per lavorare. Per questo non possiamo che apprezzare la sensibilità di questa amministrazione, con la quale stiamo lavorando e continueremo a collaborare in piena sinergia per l'organizzazione di eventi e iniziative in grado di promuovere e valorizzare il paese e il suo tessuto commerciale”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

