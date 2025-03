Scuola Guerrazzi, Mini sarà ricevuto al ministero dell'istruzione

Il sindaco Fabio Mini la prossima settimana sarà ricevuto al ministero dell'istruzione per capire come affrontare la questione della scuola primaria Guerrazzi, un edificio che presenta tutti i problemi di una scuola costruita negli anni '50-'60. Questo è il risultato, dopo la visita del sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti a Castelfranco di Sotto.

L'esponente del governo Meloni dopo aver fatto tappa a Montecatini val di Cecina e Terricciola, è arrivata nella tarda mattinata a Castelfranco. Dopo un breve incontro in comune con gli amministratori della giunta Mini, ha poi visitato la scuola Guerrazzi di via Magenta, dove si trovano le scuola primaria e dell'infanzia del comune. Alla visita erano presenti il sindaco Fabio Mini, il vicesindaco Monica Ghiribelli, l'assessore alla scuola Nicola Sgueo, il dirigente scolastico Sandro Sodini e la sua vice Cristiana Picchi, oltre ad altri assessori della giunta e vari consiglieri comunali della maggioranza. Ad accompagnare il sottosegretario c'era anche il consigliere regionale Diego Petrucci e il sindaco di terricola Matteo Arcenni.

Durante la visita il sindaco e il dirigente scolastico hanno mostrato al sottosegretario Frassinetti il funzionamento del plesso scolastico e le criticità che l'edificio presenta. All'uscita dalla scuola il sottosegretario si è complimentata con il sindaco e con il dirigente scolastico per come viene gestito il sistema dell'educazione a Castelfranco di Sotto tenendo anche conto che l'intera scuola ha un'utenza di oltre 500 alunni. Il sottosegretario si è anche congratulata per come il dirigente Sodini stia recependo le disposizioni ministeriali nel mondo della scuola.

“Abbiamo approfittato della visita della sottosegretario – ha detto il sindaco Fabio Mini - per metterla a conoscenza delle criticità dell'edilizia scolastica del nostro comune e sul fatto che i municipi non hanno le risorse per affrontare ristrutturazioni o nuove edificazioni.

Inoltre durante la visita è stata ribadita l'importanza della sicurezza degli studenti che è al primo posto sia per l'amministrazione comunale che per il ministero dell'istruzione. Proprio per questo la prossima settimana saremo ricevuti a Roma al ministero per capire e analizzare le necessità impellenti di Castelfranco per quanto riguarda la Guerrazzi.

Noi – continua Mini - stiamo valutando anche la costruzione di un nuovo plesso scolastico che sarà possibile solo con il supporto di risorse provenienti dalla regione e dal ministero stesso”.

“Ringrazio il sindaco Mini – ha detto il dirigente scolastico Sandro Sodini - per aver dato anche alla scuola l'opportunità di incontrare il sottosegretario. E' un'occasione importante per far vedere in un territorio complesso come il nostro il funzionamento della scuola. E' stata anche anche l'occasione per ribadire che la scuola ha bisogno di interventi, questa visita ci fa piacere e ci auguriamo che si riesca a trovare i fondi per realizzarli, per tutto il territorio”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

