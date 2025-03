Successo della sottoscrizione per la targa alla Resistenza a Castelfiorentino

Si è conclusa con una bella vittoria la sottoscrizione dei cittadini castellani per l’acquisto della targa che ricorderà e omaggerà gli uomini e le donne che combatterono nella lotta partigiana contro i nazifascisti.

E’ la prima volta che una targa dedicata alla Resistenza, mancante da ottanta anni a Castelfiorentino viene “comprata” dai suoi cittadini che sottoscrivono volontariamente l’appello lanciato dal Comitato Antifascista di Castelfiorentino, appello condiviso da subito dal Comune e Amministrazione della città.

"Quest’anno il 25 aprile a Castelfiorentino come in tutta Italia, acquista un grande significato non solo di memoria ma anche di impegno per il futuro - dice, per il Comitato Antifascista di Castelfiorentino. Alessio Latini -. Ottant’anni dopo siamo costretti a combattere e smentire coloro che vogliono cancellare questa data, questa rottura storica e ridurla semplicemente ad episodio marginale della nostra Storia. Ancora oggi vediamo e leggiamo, con sfumature varie, atteggiamenti politici e giornalistici sempre più revisionisti e populisti che vogliono riscrivere la storia resistenziale. Questi atteggiamenti che cercano di offuscare la Festa della Liberazione e che vogliono ridurre il tutto alla sola liberazione degli “ alleati” che chiamano “ liberatori” dell’Italia, dimenticando il grande apporto della lotta di liberazione della Resistenza italiana condotta prima dagli antifascisti, comunisti, anarchici, socialisti sindacalisti rivoluzionari , repubblicani negli anni del regime fascista e poi dalla Resistenza."

"Ancora oggi in questo giorno che è lo spartiacque fra due epoche nella storia dell’Italia moderna contemporanea, c’è chi cerca di offendere gli antifascisti e la Resistenza. Siamo da sempre convinti che durante tutta la dittatura fascista e durante il periodo compreso tra il 1943 e il 1945 ci fosse una parte che aveva ragione e un’altra che aveva torto marcio. Crediamo che sia necessario non fare confusione tra chi ha fatto scelte sbagliate e chi fece scelte giuste, tra chi ha offeso e oppresso l’Italia per vent’anni e chi si è opposto a tale oppressione, tra chi ha portato il paese in guerra e chi ha lottato per restituirgli dignità, tra chi ha ucciso torturato per arroganza, prepotenza, razzismo, brama di potere e chi ha ucciso per legittima opposizione a tale violenza."

"Mancano pochi giorni all’ottantesimo anniversario della Liberazione e il Comune di Castelfiorentino che ha abbracciato e condiviso da subito la richiesta del Comitato Antifascista si è attivato per la riuscita del progetto e posizionare in un luogo significativo della città questo dono della cittadinanza. Questo bellissimo ricordo doveroso sarà dedicato a tutti gli antifascisti che con il loro sacrificio e lotta resistettero e liberarono l’Italia dalla dittatura, impegnandosi anche con la propria vita perché questo sogno si realizzasse. Quindi tutti i cittadini sottoscrittori, tutti gli antifascisti sono invitati ad essere presenti in questo 25 aprile 2025 alla cerimonia del Comune che si terrà a Castelfiorentino. Non sarà solo un rituale di ricordo, che spesso non coglieva a pieno il senso e lo spirito di quella lotta per la libertà che chiamammo Resistenza, sarà un momento altissimo di riconoscenza e impegno. Rifletteremo su questo grande significato che fu la Resistenza, dove un popolo rivendicò a sé stesso il dovere e la responsabilità di far la sua politica sociale, con una partecipazione collettiva e solidale mai accaduto prima, sperimentando la democrazia e la partecipazione diretta, consapevole che un popolo libero può essere padrone di se stesso."

"Questa giornata sarà un rinnovato impegno e sentimento da unire tutti gli antifascisti in un miracoloso soprassalto di ricordi e nuova dignità. Ricorderemo che la Resistenza è stata il riacquisto della fede nell’uomo e nei suoi valori morali di libertà e fratellanza che univa gli uomini e le donne sconfiggendo quella belva autoritaria che aveva imposto agli italiani il suo credo autoritario e liberticida devastando il Paese."

"Come Comitato Antifascista inviamo un ringraziamento ai castellani, alla Sindaca Francesca Giannì, agli assessori Marta Longaresi e Franco Spina, a tutti i cittadini che hanno contribuito, facendo un appello a vederci tutti presenti il 25 aprile alle ore 11 in piazza Gramsci all’inaugurazione della targa dedicata alla Resistenza e a tutte le iniziative che quest’anno il Comune di Castelfiorentino in accordo con le associazioni ha organizzato che dureranno per tutto il mese di aprile e non solo, che ricorderanno i momenti resistenziali volti a far riflettere i cittadini giovani e meno giovani sul nostro passato e sul nostro futuro. Festeggiare oggi l’ ottantesimo anniversario della Liberazione, ci chiama tutti ad una riflessione, a ricordare con maggiore consapevolezza quella lotta fatta in modo volontario da uomini e donne che non obbedirono e si ribellarono, diventando gli artefici di una rinascita politica di un popolo libero che lottò per il suo riscatto."