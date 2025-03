Tagli del verde, al via gli interventi programmati per il 2025 nel Comune di Fucecchio

Dopo l'inverno e le piogge degli ultimi mesi, al via venerdì 28 marzo la programmazione dei tagli ordinari del verde predisposti dall'amministrazione comunale di Fucecchio per l'anno 2025.

Già da questa mattina la ditta è impegnata in via Marco Polo, e per i prossimi dieci giorni i lavori si focalizzeranno sui tagli nei parchi pubblici. A seguire, come da programmazione, l'intervento procederà nelle scuole.

“Stiamo partendo adesso dopo le piogge che hanno caratterizzato gli ultimi mesi – spiega la sindaca Emma Donnini – e la ditta seguirà il calendario predisposto dall'ufficio tecnico, con priorità su parchi e scuole dell'intero territorio comunale”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

