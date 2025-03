Teatro Civico Montespertoli, Comune partecipa a bando nazionale per recuperare l’area dell’ex campo sportivo

Il Comune di Montespertoli ha presentato la propria candidatura al bando nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione di aree dismesse o in disuso. Un ulteriore passo per dare nuova vita all’area dell’ex campo sportivo di Piazzale Lotti e realizzare il Teatro Civico di Montespertoli, insieme a un parco urbano attrezzato e a un parcheggio pubblico interrato.

Con questa candidatura, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno e la volontà concreta di non abbandonare uno dei luoghi oggi più degradati del centro urbano ma di trasformarlo in un polo culturale e sociale di riferimento per tutta la comunità.

“Sappiamo bene quanto l’area dell’ex campo sportivo rappresenti oggi un vuoto urbano in attesa di nuova vita – afferma il Sindaco Alessio Mugnaini – e non ci siamo mai dimenticati di quanto sia importante per la cittadinanza restituire dignità e funzione a questo spazio. Dopo anni di lavoro e progettazione non perdiamo anche questa un’opportunità significativa di finanziamento candidando un piano di sviluppo ambizioso e strategico”.

Il progetto, denominato “Realizzazione del nuovo Teatro Civico di Montespertoli e relativi spazi urbani di relazione”, ha un valore complessivo di 12 milioni di euro e si articola in due lotti: uno per la realizzazione del teatro e uno per il parcheggio (esterno e sotterraneo) e gli spazi pubblici esterni, compresa l’area verde. Il Comune ha richiesto il massimo contributo previsto dal bando, pari a 10 milioni di euro, mentre i restanti 2 milioni sono già stati assegnati dalla Regione Toscana attraverso un contributo straordinario disposto con la legge regionale n.49/2023.

Il Teatro Civico – fulcro del progetto – sarà un edificio moderno, sostenibile, flessibile nell’uso e capace di accogliere spettacoli, eventi culturali, attività per le scuole e le associazioni del territorio, diventando un vero e proprio luogo di incontro, cultura e comunità.

Con la presentazione di questa candidatura, il Comune di Montespertoli ribadisce la propria volontà di dare un futuro alla cultura e di rigenerare un’area strategica per la vita sociale ed economica del paese. “Il teatro non è un sogno dimenticato: è una promessa che vogliamo continuare a onorare.” Conclude Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa