Un aprile tra storie, manga e traduzioni: gli eventi a Palazzo Leggenda e alla biblioteca Fucini

Il programma di aprile a Palazzo Leggenda è già on line. Come sempre la settimana comincerà con le letture ad alta voce della Torre di Storie, il mercoledì alle 17 e proseguirà giovedì 3 aprile, sempre alle 17, con ‘A tutto manga…effetto sorpresa!’.

Un nuovo ciclo di incontri per approfondire il mondo dei manga e le possibilità che offre per raccontare le nostre storie. In questo incontro non mancherà la suspense per elaborare un colpo di scena e lasciare a bocca aperta lettori e lettrici. L’attività per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Prenotazione consigliata

Venerdì 4 aprile sarà 'Aspettando Leggenda', alle 17, con la lettura de Il giardino incantato di Luca Tortolini. Poi si esplorerà il giardino che si trasformerà con le stagioni. Un viaggio affascinante tra colori e suoni, dove i bambini potranno scegliere la loro stagione preferita e dare vita al proprio giardino incantato con creatività e fantasia.

Lettura e laboratorio per bambini dai 4 anni. Prenotazione consigliata.

Il weekend con i 'Baby m-Assaggi di Lettura a Sorpresa' per i piccolini, bambine e bambini dai 18 ai 36 mesi, sabato 5 aprile, alle 10.30 con prenotazione consigliata; alle 16.30 un laboratorio di fumetto, Nuvolette, per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione consigliata

Questo è il link al programma di aprile: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/aprile-a-palazzo-leggenda/

IN BIBLIOTECA… INVECE – Alla ‘Fucini’ sono in partenza le lettere con i racconti di ‘Caro Lettore, ti scrivo...’ L’iniziativa consiste nel ricevere al proprio domicilio una lettera cartacea contenente un estratto di un’opera letteraria scelta dai bibliotecari della Fucini. È attiva anche la versione Junior per ragazze e ragazzi. E per chi ancora non lo avesse fatto e fosse interessato a iscriversi o a regalare l’iscrizione a qualcuno può farlo mandando una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamando lo 0571/757840

Il servizio è completamente gratuito, ma riservato ai cittadini dei comuni della rete interbibliotecaria REA.net.

E non finisce qui. Il gruppo Amici della Biblioteca Fucini ha in serbo un incontro con Fabio Cremonesi - traduttore di Kent Haruf, David Leavitt, Nickolas Butler, Martin Pollack, Christine Lavant, Mariana Enriquez - sabato 5 aprile, alle 10, per scoprire insieme i segreti della traduzione con 'Traslocare mondi - piccolo viaggio nel lavoro del traduttore'. Anche tu sei curioso di conoscere cosa si cela dietro la traduzione di un libro? Di scoprire come nasce? Di sapere come e cosa cambia nella sua trasposizione dalla lingua originale?.

Dalle traduzioni si passa poi a un evento a cura della associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno: sabato 5 aprile con la conferenza su 'Il Rag. Aldo Mantellassi: la storia di Una Collezione' con Leonardo Giovanni Terreni. Appuntamento alle 17, nella sala emeroteca della ‘Fucini’ (via Cavour, 36).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate