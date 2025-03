Un pianoforte all’ospedale di Campostaggia, inaugurato con le note di Giulia Mazzoni

Sono state le dita di Giulia Mazzoni a inaugurare il pianoforte donato dall’Associazione Amici di Poggibonsi all’ospedale di Campostaggia. Da questo pomeriggio, infatti, l’atrio della struttura sanitaria valdelsana ospiterà lo strumento che tutti potranno suonare. Le note musicali potranno così confortare chi si recherà nell’ospedale.

Dopo la Mazzoni, si sono esibiti gli allievi della Scuola di musica di Poggibonsi e infine il vicequestore di Siena Gianluigi Manganelli.

Per l’Asl Toscana Sud Est, hanno partecipato alla cerimonia il direttore generale Marco Torre e la direttrice del presidio Lucia Grazia Campanile. Presenti anche l’assessore regionale al Diritto alla salute e alla Sanità Simone Bezzini, la presidente della Società della salute Alta Val d’Elsa e sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, il presidente dell’Associazione Amici di Poggibonsi Flaminio Benvenuti e il direttore della Scuola di musica di Poggibonsi Ivan Morelli.

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’Associazione Amici di Poggibonsi per questa straordinaria donazione, che rappresenta un prezioso contributo all’umanizzazione dell’ospedale di Campostaggia, – dichiara l’assessore al Diritto alla salute e alla Sanità Bezzini. – Il nostro sistema sanitario pubblico si fonda su competenza, ricerca e dedizione, ma ha anche bisogno di un'anima. In questo senso, la generosità delle associazioni e dei cittadini è un valore inestimabile. Ho particolarmente apprezzato la scelta di donare un pianoforte: attraverso la musica porterà vicinanza e bellezza laddove le parole non sempre riescono ad arrivare».

«Ringraziamo per la generosità l’Associazione Amici di Poggibonsi e tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto del pianoforte, - afferma il direttore generale Asl Tse Torre. - Come Asl Toscana Sud Est siamo felici di poter rendere fruibile all’utenza questo strumento. Qualche momento di distrazione sicuramente farà bene a chi passa da questi corridoi. Quando si parla di salute, infatti, anche le emozioni sono importanti».

«L’Associazione Amici di Poggibonsi, come sempre, si dimostra sensibile e attenta all’ospedale di Campostaggia, per questo non possiamo che ringraziarla, - le parole della direttrice dell’ospedale valdelsano Campanile. - Questo pianoforte non potrà che rasserenare chi passerà da qui. Il concetto di cura è ampio, e riguarda anche l’”accarezzare” l’interiorità. In questo caso saranno note musicali a farlo».

«Un gran bel dono che segue tante altre dimostrazioni d'affetto e di attaccamento che l'Associazione Amici di Poggibonsi ha dedicato nel tempo al nostro ospedale, - dice la sindaca Cenni. - Una novità assoluta tesa a rendere un luogo di cura dei corpi e delle persone, anche luogo di esperienza culturale, di cura dello spirito, a ricordarci che siamo un tutt’uno e quell’interezza umana non va dimenticata né sottovalutata. Ringrazio l'Associazione, la Asl e tutti coloro che hanno contribuito a questo bel gesto, un pianoforte ad accogliere uno spazio di cura. Un gesto reso ancora più bello dalla presenza della pianista Giulia Mazzoni, che ringrazio».

«Da oggi, Campostaggia è il primo ospedale toscano ad avere un pianoforte dove tutti possono suonare, come avviene in altri grandi ospedali italiani ed europei, - commenta il presidente dell’Associazione Amici di Poggibonsi Benvenuti. - Proprio dall’esperienza del vicequestore Manganelli, che è solito andare a suonare in quelle strutture ospedaliere, che è venuta l’idea di portare in Val d’Elsa un nuovo modo di coinvolgimento, di incontro di coloro che, a vario titolo, si trovano a trascorrere del tempo in ospedale. La musica fa bene al corpo e all’anima, per non potevamo non coinvolgere anche la Scuola pubblica di musica, che così avrà l’opportunità di mandare allievi a suonare».

Fonte: Asl Toscana Sud Ovest - ufficio stampa

