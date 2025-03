Volterra, 51enne in carcere dopo aggravamento della misura cautelare

I Carabinieri della Stazione di Volterra, nella mattinata di ieri, hanno dato esecuzione a una decisione del Tribunale di Napoli che ha aumentato la misura cautelare e ordinato il carcere per un uomo di 51 anni, già con diversi precedenti penali. L'uomo era agli arresti domiciliari dal aprile 2024, con braccialetto elettronico, in una struttura ricettiva di Volterra, per tentata estorsione e lesioni.

A seguito di una disputa civile tra il proprietario dell'immobile e i gestori della struttura, è stato eseguito uno sfratto coattivo dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pisa. In seguito a questo, il Tribunale ha deciso di inasprire la misura cautelare nei confronti dell'uomo.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito alla Casa di Reclusione di Volterra.

