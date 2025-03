XI Palio dei Comuni: Santa Maria a Monte alla sua prima partecipazione. Una domenica di festa a San Rossore

La sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande è ben lieta che il Comune abbia deciso di partecipare, se pur per la prima volta, al Palio dei Comuni, giunto all'undicesima edizione, che si terrà Domenica 30 Marzo all'Ippodromo di San Rossore a Pisa.

Stamani 28 Marzo è avvenuta la selezione dei cavalli per il Palio ed il Sindaco ha scelto 'Fiamma dei Grif'. Nel pomeriggio di Domenica 30 Marzo dalle ore 14.30, fantini e cavalli normalmente impegnati nelle giornate di corse ippiche si daranno battaglia per la gloria dei 25 Comuni rappresentati, indossandone anche i colori sulle giubbe. Il fantino del Comune di Santa Maria a Monte gareggerà con la giubba gialla con banda e maniche orizzontali grigie.

Per questa speciale occasione, i cittadini del nostro comune potranno accedere all'Ippodromo al prezzo simbolico di un euro a testa. All'Ippodromo, durante la giornata vari eventi di intrattenimento: arte, musica e spettacolo, con la Street Art di Igor Monducci, con le sessioni di 'live painting' e le esibizioni di ginnastica artistica ASD Pisanova. Troverete anche il 'battesimo della sella' sui pony al parco giochi e l'animazione per i più piccoli a IppoLandia, il tour Dietro Le Quinte, per scoprire i segreti delle giornate di corse, nonché l'ampia offerta di ristoranti e bar, ricordandovi che si può anche accedere senza alcuna difficoltà con i vostri cani e bambini, anche in passeggino.

Sarà una Domenica di grande festa, con intrattenimento di tutti i tipi e per tutti i gusti.

Info relative all'evento sul sito web: https://www.sanrossore.it/Calendario%20Corse/11-palio-dei-comuni/

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

