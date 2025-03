Zeno Nuti, lo storico bibliotecario di Castelfranco di Sotto va in pensione

Nel corso della sua vita professionale ha dato libri di ogni tipo a migliaia di castelfranchesi che si recavano in biblioteca per trovare qualcosa da leggere. Zeno Nuti, storico bibliotecario di Castelfranco, dopo 35 anni di servizio ininterrotto va in pensione. Entrato a lavorare in comune nel 1990, dopo gli studi liceali, fu subito destinato alla biblioteca, a qual tempo a coordinarla c'era Daniele Casini.

“Quando entrai la biblioteca – dice Nuti - era una realtà profondamente diversa e facevamo solo catalogazione e prestito dei libri, era più piccola anche come locali. Poi con l'andare degli anni cominciò a crescere e diventò un ambiente più grande, iniziarono ad aumentare anche i servizi che la biblioteca curava. Quando presi servizio c'era già il premio Najeda del Vivo, poi avviarono anche tutte le altre iniziative collaterali. Dopo Casini ho avuto l'opportunità di lavorare con Fabrizio Nelli, fino a pochi anni fa, con lui inventammo il Festival della Lettura. Ma un'ulteriore crescita della biblioteca si è verificata negli ultimi anni, da quando è responsabile del servizio Serena Andreini che ha dato un grande impulso, facendola diventare una sorta di ufficio cultura”.

Ora Nuti, nato e cresciuto a Castelfranco, avrà il tempo di dedicarsi alle sue attività preferite: “In primo luogo comincerò ad andare in palestra, per migliorare un po' la mia condizione fisica e poi continuerò sicuramente a recarmi in biblioteca per andare a trovare le mie colleghe e amiche Serena e Annalisa”.

Anche il sindaco Fabio Mini ha partecipato al momento di saluto che questa mattina, (venerdì 28 marzo) i colleghi hanno organizzato per Nuti in comune. “Zeno – dice il sindaco Mini - è uno dei volti storici della biblioteca di Castelfranco di Sotto. Tutti gli sono affezionati, sia per la disponibilità che ha sempre avuto verso gli utenti, ma anche per la sua simpatia. Lo ringrazio per i lunghi anni di servizio che ha dedicato al comune e per il contributo che ha dato alla crescita della biblioteca portandola ad essere la realtà che è oggi. Gli auguro una lunga e serena pensione”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa