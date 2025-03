Anche Certaldo inaugura il progetto di Controllo del Vicinato

Un gruppo di cittadini di Certaldo, con il coinvolgimento della frazione di Badia a Elmi, annuncia l’avvio ufficiale del progetto di Controllo del Vicinato. Questa iniziativa, che ha già riscosso successo a livello nazionale, nasce dalla volontà di un gruppo di residenti di contrastare gli episodi di criminalità e microcriminalità attraverso un approccio partecipativo e collaborativo.

Il progetto, che si basa su un modello apartitico e trasversale, mira a diventare un ponte tra i cittadini e le Forze dell’Ordine, favorendo la comunicazione e il coordinamento per migliorare la qualità della vita e la sicurezza sul territorio. Come sottolineano i promotori dell’iniziativa, non si tratta di organizzare ronde o di promuovere giustizia privata, ma di creare un sistema strutturato per il filtraggio delle informazioni e il monitoraggio del territorio.

"Vogliamo restituire a Certaldo e alle frazioni limitrofe un senso di serenità," hanno dichiarato i rappresentanti del gruppo promotore. "La presenza di cittadini esperti in ambito istituzionale e il coinvolgimento di residenti con una profonda conoscenza del territorio contribuiranno a rendere il progetto un vero valore aggiunto per la comunità. Badia a Elmi, grazie alla vicinanza al territorio certaldese e alle problematiche condivise, sarà parte integrante del coordinamento iniziale."

Il Controllo del Vicinato, attivo a livello nazionale dal 2009, si è rivelato uno strumento efficace per supportare le realtà locali nella promozione della sicurezza. Anche nell’Empolese Valdelsa, diversi Comuni hanno già adottato questa buona pratica, che si basa sulla cooperazione tra cittadini e istituzioni, riscontrando pareri positivi addirittura dalla Prefettura, con un accordo sottoscritto fra le Istituzioni già qualche anno fa.

Il gruppo, in collaborazione con le Istituzioni e con le Forze dell’Ordine (alle quali verrà chiesto un incontro ufficiale) organizzerà nei prossimi mesi incontri formativi e tavoli di confronto per garantire il pieno coinvolgimento della cittadinanza e promuovere una cultura della sicurezza condivisa. Per agevolare la comunicazione tra il gruppo e i cittadini interessati, è stato attivato l’indirizzo email cdvcertaldo@gmail.com, al quale è possibile inviare segnalazioni e richieste di informazioni.

Fonte: Controllo del Vicinato Certaldo