Basket: l'Use Computer Gross attende College Borgomanero nella partita casalinga

Dopo Oleggio ecco un’altra squadra che fa dell’esuberanza e della gioventù le proprie armi principali. Appuntamento domenica alle 18 al Pala Sammontana dove l’Use Computer Gross riceva la visita di College Borgomanero (arbitri Posarelli di Grosseto e Nocchi di Vico Pisano), squadra già incontrata nelle passate stagioni e che all’andata vinse in volata contro i biancorossi.

“Ci aspetta una partita impegnativa - spiega coach Luca Valentino - la prima di tre visto il recupero che disputeremo mercoledì con Pavia. Arriva dopo una settimana costellata di problematiche fisiche che come sempre cercheremo di compensare con energia, entusiasmo e lavoro di squadra”.

“A Borgomanero – prosegue - fu una partita che ci vide rimanere sempre a contatto, senza però trovare nel finale energie e canestri per dare uno strappo decisivo ed arrivare così alla vittoria. I nostri avversari giocano un basket che sicuramente valorizza le caratteristiche individuali dei ragazzi giovani e che vede come riferimenti offensivi Bazan e Benzoni, elemento esperto che non ha bisogno di presentazioni. Per portare a casa i due punti dovremo avere la giusta attenzione nelle situazioni difensive di uno contro uno, lavorando tanto a rimbalzo e limitando il grande atletismo dei ragazzi di Borgomanero”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube dell’Use basket.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate