Cantieri sulle autostrade. Tutte le chiusure previste

Ecco tutte le chiusura notturne per cantieri sulle autostrade toscane.

A11 Firenze-Pisa nord

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 aprile, sarà chiusa la stazione di Capannori, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Altopascio; in uscita per chi proviene da Pisa: Lucca est.

Sempre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Prato est; in uscita per chi proviene da Pisa: Pistoia.

Ancora sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 aprile, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capannori, al km 57+200.

A1 Milano - Napoli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 aprile, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Arezzo; in uscita per chi proviene da Roma: Valdichiana.

