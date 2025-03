Cena letteraria con Elisa Cordovani a San Miniato

Proseguono le cene letterarie al ristorante Genovini a San Miniato. Il prossimo incontro si terrà venerdì 4 aprile 2025, in compagnia della scrittrice Elisa Cordovani e del suo libro “Un gioco che non sono io”, silloge poetica illustrata dall’artista Alice Walczer Baldinazzo per NPS Edizioni. Un connubio artistico intenso e delicato per combattere la violenza di genere. Il volume rappresenta la seconda uscita della collana “Gli straordinari”, un progetto congiunto dell’associazione Nati per scrivere e del magazine L’Ordinario, volto alla valorizzazione delle persone e delle loro storie.

“Un gioco che non sono io” è una raccolta di poesie contro la violenza sulle donne. Una presa di posizione, per ricordarci di quanto siamo fragili, vittime o carnefici dei nostri chiaroscuri e di quelli degli altri. Un invito a comprendere di quale “gioco”, psicologico e fisico, siamo succubi. E a tirarcene fuori. A dire NO, scegliendo l’amore per se stessi e per gli altri.

«Le donne di Elisa Cordovani vanno fino in fondo al proprio dolore per capirlo, per essere consapevoli di potergli sopravvivere» dichiara Romina Lombardi, giornalista e curatrice del volume. «Sono donne che si trasformano nella vergogna che provano, nelle lacrime che pensano di non aver diritto a versare, negli occhi di madri e padri – come nel toccante omaggio alla memoria di Elisa Amato, scomparsa nel 2019, vittima di volenza – nel futuro che non avranno e in quello che, invece, avranno». Alice Walczer Baldinazzo, l’artista vicentina chiamata a illustrare questo volume, riesce in qualcosa di sopraffino, creando volti e pose che si fanno amare e ripudiare al medesimo tempo, senza che si riesca a distogliere lo sguardo.

La cena letteraria si terrà venerdì 4 aprile 2025, alle 20.30, presso il ristorante Genovini a San Miniato (Via Balconevisi 2), alla presenza dell’autrice Elisa Cordovani, della curatrice del volume Romina Lombardi e del direttore editoriale di NPS Edizioni Alessio Del Debbio. La cena, dal costo di 15€, prevede crostini di benvenuto, pastasciutta al ragù di Francesca e dolcino. La prenotazione è obbligatoria ai numeri di telefono: 0571460239 o 3383409855, indicando eventuali intolleranze o allergie.

