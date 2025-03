A Colle il Comune requisisce un immobile per sistemare una famiglia minori

Per far fronte alla necessità di emergenze abitative imminenti, l’amministrazione comunale, con ordinanza sindacale e a seguito di una ricognizione sugli immobili disponibili sul territorio, ha provveduto a requisire per uso temporaneo un immobile di proprietà dell’Associazione Pubblica Assistenza e della Venerabile Confraternita di Misericordia di Colle di Val d’Elsa, a cui va il ringraziamento per la piena collaborazione e sensibilità dimostrata. Si tratta di una misura eccezionale e temporanea: l’immobile sarà restituito nella piena disponibilità delle due associazioni il prima possibile, una volta cessate le condizioni di emergenza o comunque non più tardi del 30 settembre 2025.

Un’ordinanza necessaria in seguito alla segnalazione da parte della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa l’imminente cessazione dell’ospitalità per diversi nuclei familiari attualmente accolti in una struttura convenzionata. In particolare, si tratta di tre nuclei familiari, il primo con un adulto con due figli minori con uscita fissata al 28 marzo 2025, il secondo una coppia con un figlio adulto invalido, con uscita fissata sempre al 28 marzo e una persona invalida al 100 per cento con uscita fissata al 3 aprile 2025. Il Comune provvederà, in questa prima fase, alla situazione di emergenza riferita al primo nucleo familiare.

L’atto si è reso necessario in considerazione del fatto che Il nucleo familiare non dispone di soluzioni abitative alternative. Il Servizio Sociale, inoltre, ha effettuato ricerche approfondite senza riuscire a reperire soluzioni di emergenza né tra le risorse disponibili del Comune, né tra le strutture ricettive del territorio e dei territori limitrofi, a causa dell’avvio della stagione delle festività pasquali. Non è stato inoltre possibile reperire un immobile idoneo nel mercato privato anche con la garanzia del Comune.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa