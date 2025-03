Coppa Italia A2 di basket: l'amministrazione comunale festeggia le atlete dell'Use Rosa Scotti

Un riconoscimento pubblico da parte dell'amministrazione comunale verso l'Use Rosa Scotti, il team femminile che ha conquistato la Coppa Italia A2 lo scorso 9 marzo battendo in finale il Clv Limonta Costa Masnaga.

Questa mattina, sabato 29 marzo 2025, alle 11, è stata consegnata una targa da parte del sindaco Alessio Mantellassi e dell'assessora allo Sport Laura Mannucci verso la compagine empolese. Dal presidente della società, Matteo Corsi, al coach Alessio Cioni a tutte le cestiste, alla capitana della squadra, Irene Ruffini, dalla dirigenza agli sponsor, tutto il mondo biancorosso si è sentita in dovere di partecipare a questo momento di ringraziamento da parte del Comune.

I ringraziamenti sono riportati anche nella targa consegnata oggi: "Grazie alla Squadra, allo Staff e alla Società. Grazie al Coach Alessio Cioni e ai suoi Vice Mario Ferradini e Jacopo Giusti. Siete un grande orgoglio empolese".

LE DICHIARAZIONI

“Ci tenevo a questo momento, proprio qui in questa sala, quella dove si riunisce il Consiglio comunale, per sottolineare che questo passaggio, questa impresa non erano scontati – ha spiegato il sindaco Alessio Mantellassi -. Empoli è stata portata in quella finale e questo è un orgoglio per tutta la città. Una vittoria di tutta la comunità che merita riconoscimento e attenzione e tutto quello che possiamo fare per sottolineare la forza e la tenacia, il sudore e l’impegno che stanno in questo risultato, va fatto. Condividere ciò che avete fatto con la città, omaggia tutti noi. Il movimento del basket a Empoli ha una grande importanza, dimostrata dalla sua lunga storia: 100 anni. E questo grazie a un duro lavoro fatto, tanto e bene. Un lavoro di elevata qualità. Intorno a questa realtà c’è un senso di famiglia e di appartenenza, è un modello che ci rappresenta in pieno ed è per questo che siete un grande orgoglio empolese”.

“Il primo anno di presidenza e portare a casa questo risultato è un’emozione spettacolare – ha sottolineato il presidente Matteo Corsi -. E questo è grazie a tutte voi, a un grande staff e a tutti coloro che lavorano duramente, ogni giorno. L’Use è energia, è famiglia, ci impegniamo molto, ci mettiamo tempo e siamo incastri meravigliosi. Siamo un Davide ai cospetti di Golia, giochiamo con squadre attrezzate e vinciamo, perché queste ragazze sono strepitose e abbiamo ottenuto un risultato incredibile. Stiamo continuando a scrivere la storia dello sport empolese”.

“Avervi qui insieme a tutto il vostro staff tecnico, al presidente, alla dirigenza è un bel colpo d’occhio come quella coppa che tenete stretta – ha evidenziato l’assessora allo sport, Laura Mannucci -. Vengo da una realtà sportiva e so che la vostra soddisfazione tocca livelli altissimi. Use è orgoglio per Empoli. Vi siete scontrate davvero organizzate e vincere questa Coppa è un risultato enorme. Use è una famiglia che porta avanti un grande progetto e lo dimostra la sua lunga storia. La vostra soddisfazione è anche la nostra e per raggiungere questi risultati, in ogni disciplina, dietro c’è sempre la famiglia che ti segue, che ti supporta, che si sacrifica perché il tuo sogno, grande o piccolo che sia, diventi realtà”.

“Molto è stato detto e molto ci ha emozionato ma essere qui, in questa sala, vi rende merito – ha affermato il coach Alessio Cioni -. Adesso godiamoci la festa e stasera si torna in campo e si gioca come sappiamo fare noi”.

La festa infatti si sposterà al palazzetto, prima alle 19 per festeggiare la vittoria e poi alle 21 per il derby con Jolly Acli Livorno. Per l’occasione sarà offerto un aperitivo ai presenti. E proprio da oggi all’enoteca Maciste sarà visitabile una mostra fotografica intitolata “USE Basket: una storia lunga 100 anni”. lì sarà anche possibile acquistare il libro sulla storia della società e agli ‘acquirenti’ sarà offerto un aperitivo per brindare ad altri cento anni di storia.

Fonte: Ufficio stampa del Comune di Empoli

Notizie correlate