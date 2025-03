Spaccio e reati predatori: controlli e denunce tra Firenze, Empoli e Fucecchio

Duecento persone sono state identificate dalla polizia nel corso dei servizi antispaccio e contro reati predatori e immigrazione clandestina a Firenze. Sono state denunciate due persone violazione del Testo Unico sugli stupefacenti, inoltri sono segnalati due soggetti per uso personale di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno sequestrati circa 80 grammi di hashish e denaro contante.

I controlli hanno interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi penali o di polizia.

L’attività straordinaria di controllo del territorio nel corso di questa settimana ha interessato le zone di Piazza Indipendenza, Via Nazionale, Via Guelfa, Via Faenza, Largo Alinari, Via Palazzuolo, via della Scala, viale Fratelli Rosselli, Porta al Prato, viale Strozzi, Piazza Stazione, i giardinetti di via Toselli, San Jacopino e vie limitrofe, via della Villa Demidoff.

Intensificati i controlli anche a Empoli e Fucecchio: circa cento le persone identificate, controllati due esercizi pubblici e sequestrati circa 80 grammi di hashish.

