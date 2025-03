Folgorato mentre sta lavorando: 40enne portato a Le Scotte in codice giallo

Un operaio quarantenne residente a Civitella in Valdichiana, è rimasto folgorato questa mattina attorno alle 10 mentre stava lavorando in un capannone a Monte San Savino. I colleghi hanno subito dato l'allarme e sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino. L'uomo è stato trasportato al policlinico Le Scotte di Siena dove è arrivato in codice giallo.

Intervenuti sul luogo dell'incidente anche carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro per chiarire la dinamica.