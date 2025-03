Forza Italia incontra piccole e medie imprese della Versilia

Conoscere nel dettaglio problematiche e punti di forza delle attività produttive locali, per trovare assieme ai propri interlocutori soluzioni e azioni da intraprendere per rilanciare i settori in difficoltà e preservare quelli più prosperi. Con questo intento ieri una delegazione di Forza Italia ha incontrato a Viareggio prima i vertici della Cna, poi uno dei produttori flora-vivaisti eccellenze del nostro territorio.

Dalla filiera della nautica che vive un periodo di costante crescita a quello della moda e del turismo balneare, che vede invece momenti di grande incertezza, dagli artigiani della cartapesta e del marmo a chi offre la propria manualità e competenza per realizzare pane e gelato.

Molti i punti toccati nell’incontro che si è tenuto venerdì 28 marzo nella sede di Cna a Viareggio. La delegazione di Forza Italia, formata dalla vicesegretaria nazionale, onorevole Deborah Bergamini, dal segretario della provincia di Lucca Carlo Bigongiari, dal segretario comunale Vittorio Fantoni e dal candidato sindaco alle prossime elezioni Ciro Costagliola ha incontrato e discusso a lungo con Andrea Giannecchini, presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana e presidente della Cna Lucca, e con Damasco Rosi, direttore della stessa Cna.

“Abbiamo ascoltato e analizzato da vicino - hanno commentato Bergamini e Bigongiari - le peculiarità di molti settori produttivi del nostro territorio. Un passaggio per noi essenziale per capire e recepire le istanze del mondo produttivo e dei suoi dipendenti, e cercare di intervenire a tutti i livelli, da Firenze a Roma, per dare man forte a questo settore così strategico sia per la Versilia che per l’intero Paese.

Non solo le grandi imprese della nautica e il suo indotto, che rappresenta un punto fermo della nostra economia, ma anche le tantissime piccole e medie imprese che rappresentano oltre il 90% delle imprese presenti”. Tra i temi toccati anche quello dell’asse di penetrazione e del piano regolatore portuale.

Subito dopo la delegazione di Forza Italia ha fatto visita alla Floricultura Luca Maffucci, sulla via Aurelia a Bicchio. Anche in questo caso la politica si è messa in ascolto di quelle che sono le necessità e le esigenze del mondo del florovivaismo, dall’urgenza di rivedere le norme (europee) degli imballaggi alla carenza, ormai cronica, di forza lavoro nelle serre.

Fonte: Ufficio Stampa

