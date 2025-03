Frassinetti a Terricciola per un sopralluogo al cantiere del complesso scolastico

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, ha fatto visita a Terricciola per un sopralluogo al complesso scolastico di via del Chianti, dove è in corso un importante intervento di adeguamento sismico e di riqualificazione. Un progetto dal valore di oltre 600 mila euro, destinato a garantire ambienti scolastici più sicuri, moderni e funzionali per studenti e docenti.

Ad accogliere il Sottosegretario, il sindaco di Terricciola Matteo Arcenni, il vicesindaco Elena Baldini Orlandini, l'assessore Adriano Carloni e il consigliere Agnese Buti. Insieme alle forze dell’ordine, alla dirigente scolastica, Serena Balatresi, alla vicaria Ilenia Badalamenti e ai tecnici comunali.

Durante la visita, è stato illustrato nel dettaglio l'avanzamento dei lavori, sottolineando l'impegno condiviso per garantire infrastrutture scolastiche all’altezza delle esigenze educative del territorio. L’intervento rappresenta un passo cruciale per l’ammodernamento del sistema scolastico locale, confermando la volontà di investire nella sicurezza e nella qualità degli spazi educativi.

Nel corso della mattinata, l’onorevole Frassinetti ha incontrato i ragazzi e le ragazze della scuola media di Morrona. Un momento - fatto di sorrisi, strette di mano e sguardi curiosi - che ha confermato l’attenzione delle istituzioni verso la comunità scolastica e il valore del dialogo diretto tra le istituzioni e la scuola.

“Dopo aver visitato i lavori al complesso scolastico di Terricciola, dove è in corso un massiccio intervento di riqualificazione, ho ascoltato le necessità dei territori sulle problematiche di edilizia scolastica confrontandomi con amministratori e dirigenti scolastici competenti e preparati. Solo visitando le scuole direttamente e ascoltando le esigenze si possono risolvere le situazioni critiche", - dice il Sottosegretario, Paola Frassinetti.

“La visita del Sottosegretario è un onore per la nostra comunità. Il Governo ha scelto di visitare Terricciola e vedere da vicino i lavori che stiamo portando avanti al complesso scolastico di via del Chianti, con l’obiettivo di garantire ambienti più sicuri e moderni per studenti e docenti. È stata inoltre l’occasione per rafforzare il dialogo con il ministero e fare presenti le necessità del territorio. Ho accolto con grande piacere la disponibilità del sottosegretario ad ascoltare e lavorare sulle nostre richieste, al fine di migliorare l’offerta e gli ambienti formativi per i nostri ragazzi. L’incontro con gli studenti della scuola media di Morrona ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e comunità scolastica. I piccoli comuni come il nostro hanno bisogno assoluto del supporto e dell’attenzione delle politiche governative” - spiega il sindaco, Matteo Arcenni.

Il sopralluogo si è concluso con l’impegno a monitorare costantemente i progressi del cantiere, assicurando il rispetto dei tempi previsti e ribadendo la determinazione nel consegnare alla comunità un’opera strategica per il futuro delle nuove generazioni.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Terricciola

