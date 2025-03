Grave incidente tra due auto a Montefalcone

Un grave incidente è avvenuto nel comune di Castelfranco di Sotto nella serata di oggi, sabato 9 marzo. Per motivi ancora da chiarire due auto si sono scontrate a Montefalcone in via Poggio Adorno, sulla curva che scende verso la Francesca. Dalle prime ricostruzioni si parla di un frontale. Almeno tre sono le persone rimaste ferite stando a una prima stima provvisoria. Si sa che una ragazza di 25 anni è stata portata in codice rosso in ospedale a Empoli. Sul posto la polizia municipale di Castelfranco, i vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118 (Croce Rossa di Castelfranco, Pubblica Assistenza di Castelfranco e Pubblica Assistenza Fucecchio). La strada a Montefalcone all'intersezione con via Poggio Adorno è momentaneamente bloccata, è chiuso il traffico da e per Staffoli.

